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رقم الخبر: 185410 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 11:26 الاقسام: دوليات  
عشرات القتلى بخروج قطار عن السكة في الهند

عشرات القتلى بخروج قطار عن السكة في الهند

لقي 32 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرون بجروح فجر اليوم الأحد 22 يناير/كانون الثاني في حادث خروج قطار عن سكته شرق الهند.

 الحادث تسبب بعشرات القتلى والجرحى جراء انحراف القاطرة و8 عربات عن السكة، وأن الحصيلة مرشحة للارتفاع، حيث بات الكثير من الأشخاص محاصرين بالعربات.
وقد وقع الحادث في منطقة كونيرا بولاية أندرا برديش، بالقرب من الحدود مع ولاية أوديشا وكان القطار متجها من مدينة جاغدالبور إلى مدينة بوبانسوار، عاصمة ولاية أوديشا ولا يزال سبب الحادث مجهولا، وتستمر أعمال الإغاثة في مكان الحادث وإجلاء الركاب، ونقل المصابين إلى المستشفيات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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