الحادث تسبب بعشرات القتلى والجرحى جراء انحراف القاطرة و8 عربات عن السكة، وأن الحصيلة مرشحة للارتفاع، حيث بات الكثير من الأشخاص محاصرين بالعربات.

وقد وقع الحادث في منطقة كونيرا بولاية أندرا برديش، بالقرب من الحدود مع ولاية أوديشا وكان القطار متجها من مدينة جاغدالبور إلى مدينة بوبانسوار، عاصمة ولاية أوديشا ولا يزال سبب الحادث مجهولا، وتستمر أعمال الإغاثة في مكان الحادث وإجلاء الركاب، ونقل المصابين إلى المستشفيات.



