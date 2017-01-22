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رقم الخبر: 185409 تاريخ النشر: كانون الثاني 22, 2017 الوقت: 11:27 الاقسام: الوسائط المتعددة  
ايقاد الشموع وايداع الزهور والابتهال الى الله...حال اهالي العاصمة الايرانية هذه الايام

ايقاد الشموع وايداع الزهور والابتهال الى الله...حال اهالي العاصمة الايرانية هذه الايام

فيما لاتزال عمليات البحث عن ناجين في انهيار مبنى بلاسكو التجاري في طهران جارية منذ الدقائق الاولى للكارثة ، تتضاءل الآمال في العثور على احياء في حطام هائل تلتهمه النيران في كل لحظة.

مع هذا ، لم يفقد اهالي الضحايا والطهرانيون الأمل في العثور على ناجين . وبينما خرج الآلاف للصلاة و الدعاء لتسهيل عمليات الانقاذ الجارية ، اعلنت الحكومة الايرانية الحداد العام مواساة مع ذوي الضحايا.
وخلّد الطهرانيون ذكرى ابطال الاطفاء و الدفاع المدني الذين حوصروا داخل المبنى المنهار من خلال حضورهم في محطات المطافئ في جميع انحاء العاصمة و اوقدوا الشموع و وضعوا الزهور امام بوابات المطافئ احتراما للشهداء الابطال الذين لم يحدد عددهم الدقيق بعد.
هذا واعلنت ادارة المطافئ أن اجهزة كشف الاحياء تمكنت من التقاط اشارات تفيد بوجود اربعة اشخاص على قيد الحياة داخل المبنى ما ادى الى تظافر الجهود وتسريع عملية الانقاذ . ولم يعثر رجال الاطفاء والاسعاف على الناجين الاربعة حتى لحظة اعداد الخبر.
الى ذلك ، تفاعل عدد كبير من الفنانين الايرانيين مع الحادث الأليم و عبروا بمختلف الطرق عن حزنهم الشديد تجاه انهيار المبنى و سقوط عدد من الضحايا.

اهداء الزهور وايفاد الشموع لحادثة برج لاسكواهداء الزهور وايفاد الشموع لحادثة برج لاسكو
اهداء الزهور وايفاد الشموع لحادثة برج لاسكواهداء الزهور وايفاد الشموع لحادثة برج لاسكو
اهداء الزهور وايفاد الشموع لحادثة برج لاسكواهداء الزهور وايفاد الشموع لحادثة برج لاسكو
اهداء الزهور وايفاد الشموع لحادثة برج لاسكواهداء الزهور وايفاد الشموع لحادثة برج لاسكو
اهداء الزهور وايفاد الشموع لحادثة برج لاسكواهداء الزهور وايفاد الشموع لحادثة برج لاسكو
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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