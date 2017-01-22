مع هذا ، لم يفقد اهالي الضحايا والطهرانيون الأمل في العثور على ناجين . وبينما خرج الآلاف للصلاة و الدعاء لتسهيل عمليات الانقاذ الجارية ، اعلنت الحكومة الايرانية الحداد العام مواساة مع ذوي الضحايا.

وخلّد الطهرانيون ذكرى ابطال الاطفاء و الدفاع المدني الذين حوصروا داخل المبنى المنهار من خلال حضورهم في محطات المطافئ في جميع انحاء العاصمة و اوقدوا الشموع و وضعوا الزهور امام بوابات المطافئ احتراما للشهداء الابطال الذين لم يحدد عددهم الدقيق بعد.

هذا واعلنت ادارة المطافئ أن اجهزة كشف الاحياء تمكنت من التقاط اشارات تفيد بوجود اربعة اشخاص على قيد الحياة داخل المبنى ما ادى الى تظافر الجهود وتسريع عملية الانقاذ . ولم يعثر رجال الاطفاء والاسعاف على الناجين الاربعة حتى لحظة اعداد الخبر.

الى ذلك ، تفاعل عدد كبير من الفنانين الايرانيين مع الحادث الأليم و عبروا بمختلف الطرق عن حزنهم الشديد تجاه انهيار المبنى و سقوط عدد من الضحايا.