وقال الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان، إن "القوات الامنية ومن خلال جهد استخباري استباقي تمكنت من قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا من خلال كمين وضع له في الطارمية شمالي بغداد ومن دون وقوع اصابات".

يذكر أن بغداد تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح، بحسب مصادر أمنية.