وصدر عن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه البيان الآتي:

في عملية نوعية ومشتركة بالتنسيق مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أحبطت قوة من مديرية المخابرات حوالى الساعة 10.30 من مساء أمس السبت، عملية إنتحارية في مقهى costa في منطقة الحمرا، أسفرت عن توقيف الانتحاري المدعو عمر حسن العاصي الذي يحمل بطاقة هويته، حيث ضبطت الحزام الناسف المنوي استخدامه ومنعته من تفجيره. وقد حاول الموقوف الدخول عنوة إلى المقهى ما أدى إلى وقوع عراك بالأيدي مع القوة العسكرية، ونقل على الأثر إلى المستشفى للمعالجة.

ونفذ ارهابيون عددا من التفجيرات في لبنان في السنوات الأخيرة من بينها بعض التفجيرات التي كان دافعها الحرب في سوريا المجاورة ولكن لم تقع حوادث كبيرة منذ أشهر.

وفي حزيران/يونيو استهدف ثمانية مفجرين انتحاريين قرية مسيحية في شمال لبنان قرب الحدود السورية وقتلوا خمسة أشخاص آخرين.

وأدى تفجيران مزدوجان في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إلى استشهاد 43 شخصا في المنطقة الجنوبية من بيروت.

وأعلنت جماعة "داعش" الارهابية مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

ووقعت بعض الهجمات الأصغر أيضا العام الماضي لم تعلن "داعش" مسؤوليتها عنها.



