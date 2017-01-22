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رقم الخبر: 185406 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 20:51 الاقسام: عربيات  
مقتل طالبة طب سودانية انضمت لداعش في ليبيا

مقتل طالبة طب سودانية انضمت لداعش في ليبيا

لقيت طالبة سودانية، انضمت لصفوف تنظيم داعش الإرهابي في 2015، حتفها بجمهورية ليبيا، حيث توصلت أسرتها التي تقيم بالخرطوم بنبأ مقتل ابنتهم مساء الجمعة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "الصيحة" السودانية السبت، فإن الأسرة تلقت الخبر عبر اتصال هاتفي من ليبيا، مشيرة إلى أن العائلة كانت قد أكدت الخبر في وقت سابق وأقامت سرادق العزاء.

وكانت الطالبة "أية الليثي" تدرس بكلية العلوم الطبية التابعة لوزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة قبل أن تعلن انضمامها رسميا لداعش مع عدد من الطالبات السودانيات.

وغافلت آية والديها في سبتمبر من العام 2015 وغادرت عبر مطار الخرطوم إلى تركيا ولاقتها أسرتها بغية إعادتها إلا أنها لم تعثر عليها.

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
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