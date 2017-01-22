حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعة من استغلال الوضع الإنساني الصعب للمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر، واصفة الأمر بـ"نوع من أنواع العبودية في العصر الحديث باستعمال أقنعة متعددة".

ووفق ما نقله موقع "الشروق" الجزائري، فإن الرابطة تابعت باهتمام وتدق ناقوس إنذار حول استغلال أرباب عمل ومقاولون وأصحاب مزارع كبرى ومستثمرات فلاحية للنازحين الأفارقة غير الشرعيين في مشاريعهم بعيدا عن القوانين المعمول بها.

وطالبت الرابطة الجزائرية من السلطات المختصة بفتح تحقيق معمق حول "الاستغلال البشع" الذي يتعرض له المهاجرون الأفارقة ".