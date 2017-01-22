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رقم الخبر: 185405 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 20:47 الاقسام: عربيات  
الجزائر.. تحذير من استغلال المهاجرين غير الشرعيين

الجزائر.. تحذير من استغلال المهاجرين غير الشرعيين

حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعة من استغلال الوضع الإنساني الصعب للمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر، واصفة الأمر بـ"نوع من أنواع العبودية في العصر الحديث باستعمال أقنعة متعددة".

ووفق ما نقله موقع "الشروق" الجزائري، فإن الرابطة تابعت باهتمام وتدق ناقوس إنذار حول استغلال أرباب عمل ومقاولون وأصحاب مزارع كبرى ومستثمرات فلاحية للنازحين الأفارقة غير الشرعيين في مشاريعهم بعيدا عن القوانين المعمول بها.

وطالبت الرابطة الجزائرية من السلطات المختصة بفتح تحقيق معمق حول "الاستغلال البشع" الذي يتعرض له المهاجرون الأفارقة ".

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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