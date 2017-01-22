أعلنت رئاسة أركان القوات الجوية الليبية السبت، استهداف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر على شواطئ منطقة خريبيش ببنغازي، فور تلقي الجماعات الإرهابية لدعم عبر زوارق انطلقت من جرافة رست في عرض البحر.

وذكرت رئاسة الأركان، عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك – أن سفينة محملة بالأسلحة والذخائر انطلقت صوب المياه الإقليمية إلى أن وصلت قبالة سواحل مدينة بنغازي ليلا.

وأضافت الرئاسة أن الجماعات الإرهابية قامت بإنزال 3 زوارق تحمل الذخائر والأسلحة وانطلقت صوب شواطئ منطقة خريبيش وانتظرنا تفريغ حمولتها في الشاحنة من قبل أفراد المجموعات الإرهابية ومن ثم قصفناها.

وأضافت الرئاسة أن بعض العناصر الإرهابية حاولت التقدم اتجاه الشاحنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فأعدنا استهدافهم واستهداف المكان الذي اخرجوا منه الذخائر والأسلحة.