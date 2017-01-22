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رقم الخبر: 185403 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 20:42 الاقسام: عربيات  
مقتل مسلّحيْن بعد تفجير نفسيهما إثر عملية لقوات الأمن السعودية

مقتل مسلّحيْن بعد تفجير نفسيهما إثر عملية لقوات الأمن السعودية

قتل مسلّحان اثنان صباح السبت في مدينة جدة السعودية إثر عملية أمنية نفّذتها قوات الأمن في منطقة الحرازات استهدفت عناصر إرهابية كانت تختبئ داخل إحدى الاستراحات، وفق ما أفادت قناة العربية.

وذكرت "العربية" نقلا عن سكان المنطقة أن العملية الأمنية شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين رجال الأمن والمسلّحين، حيث لجأ بعضهم إلى تفجير أنفسهم داخل الاستراحة، وفق ما أظهرت الصور.

بدوره، نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصادر محلية قولها إن قوات الأمن حاصرت مبنى يتحصن فيه مطلوبون للأمن وسط منطقة سكنية حين وقع انفجار داخل المبنى.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون دخانا يتصاعد من موقع المواجهة، كما تداولوا صورا لتدمير الاستراحة، واختراق الرصاص للاستراحة فضلا عن آثار تفجير وقع فيها.

 

 
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مصدر الخبر: الرياض ـ وكالات
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