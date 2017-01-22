استهدفت قوات العدو الصهيوني، المتواجدة في الأبراج العسكرية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، صباح السبت بالرصاص الحي منازل الفلسطينيين وأراضي المزارعين شرق المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات العدو فتحت نيران الرشاشات الثقيلة صوب أراضي المزارعين ومنازل المواطنين شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى تضرر عدد منها مادياً، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف قاطنيها.

وكانت طفلة فلسطينية (6 أعوام) من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، أصيبت مساء الجمعة، برصاصة في بطنها أطلقها جنود الاحتلال المتمركزين في أبراج المراقبة المقامة على الشريط الحدودي شمال البلدة، ونقلت إلى المستشفى الإندونيسي في البلدة، ونظراً لخطورة حالتها تم تحويلها إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة للعلاج.

يذكر أن قوات العدو تتعمد بشكل يومي استهداف المواطنين والمزارعين في المناطق القريبة من الحدود شمال وشرق القطاع بإطلاق النار عليهم.

من جانب آخر قال محلل الشؤون العربية في موقع "والاه" الاسرائيلي، آفي يسسخروف، إن "إسرائيل" تبذل جهداً هندسياً استثنائيَّاً في محاولةٍ لكشف أنفاق حماس، وانتشار عناصرها في منطقة قطاع غزة. واضاف ان كتائب عز الدين القسّام، خضعت لتغييرٍ مهمٍ في السنوات الأخيرة، فهي لم تعد منظمة إرهابية فحسب بل اصبحت جيشٍا صغيرا، يعرف "إسرائيل" ويستعد تمهيداً لمواجهة أخرى معها، على حد تعبيره.

وبحسب المحلل فإن الذراع العسكري لحماس يعمل بحسب مناطق عمل-لكل حجرة ميدانية اللواء أو الكتيبة الخاصة بها. ولدى حماس عند المنطقة الحدودية قوات حراسة، ومواقع رصد في كل عدة مئات الأمتار، وكذلك وحدات احتياط، إضافة إلى قوات النخبة، ووحدة كومندوس بحري، واستخبارات تستخدم سائر الوسائل-بدءًا من مناظير بسيطة وصولاً إلى نماذج طائرات، حوامات وغيرها، ووحدة أنفاق وبالطبع وسائل قتاليَّة متطورة كصواريخ مضادَّة للدروع، قذائف صاروخية لسائر المديات وغيرها.

إلى ذلك قالت صحيفة "جيروازليم بوست" الإسرائيلية، أن أجهزة الأمن رفعت مستوى التأهب واستعدت لتشديد الإجراءات الأمنية تحسبا لوقوع مشادات واشتباكات محتملة مع المتظاهرين الفلسطينيين وتفاقم الوضع المتوتر بالفعل بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أمس السبت، إلى أن ترامب أعلن خلال الشهور الماضية نيته اتخاذ عدة خطوات تعارض بشدة الأجندة الفلسطينية في المنطقة، ومن بينها قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والذي يعارضه المسؤولون الفلسطينيون بشدة.

وأضافت الصحيفة أن حفل تنصيب ترامب بالفعل تسبب في تصعيد التوتر بالضفة الغربية، ومن المتوقع أن يثير المزيد من الاضطراب.