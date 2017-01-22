سلّمت السلطات البحرينية أهالي الشهداء الثلاثة، الثياب التي تم إعدام أبنائهم فيها، ثياب كفيلة بفتح جرحهم الذي لم يبرأ بعد.. فقد علقت بها قطع اللحم التي تناثرت من أجساد الشهداء بعد أن خرقها الرصاص.

وفي هذا الشأن دخلت البحرين في مرحلة جديدة، عقب اقدام النظام عن سابق تصور وتصميم على اعدام ثلاثة شبان بدم بارد بعد محاكمة جائرة اعتمدت على اعترافات أنتزعت تحت وطاة التعذيب بحسب المقررة الأممية أغنيس كالامارد، والتي خلصت الى ان ما حصل هو قتل خارج القانون .. هذه التطورات ادخلت البلاد في منزلق خطير لا يحمد عقباه.. ظهرت اولى شرارته بالسيول البشرية الحاشدة التي خرجت الى الشوارع احتجاجا على هذه الجريمة النكراء و اندلعت على اثرها مواجهات ضارية بين المحتجين الغاضبين وقوات النظام التي استخدمت وبكثافة، الرصاص الحي وبالأخص رصاص الشوزن المحرم دوليا، والقنابل الغازية السامة ما اسفر عن سقوط جرحى حالة بعضهم حرجة، وهذا ما اكدته المشاهد والصور التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

واستمراراً للأضطهاد الطائفي الذي يمارسه نظام آل خليفة، منع النظام البحريني اقامة اكبر صلاة جمعة في مسجد الإمام الصادق عليه السلام في منطقة الدراز غرب العاصمة المنامة للشهر السادس على التوالي.

واثر ذلك خرجت تظاهرات منددة بالاضطهاد الطائفي الذي يمارسه النظام، وبالصمت الدولي على جريمة إعدام الشبان الثلاثة.