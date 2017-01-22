* تدمير 3 آليات للمرتزقة في صد زحف لهم على أطراف ذباب

مصرع وإصابة العديد من الغزاة في قصف مدفعي بمنطقة ثعبات في تعز

ارتفع عدد ضحايا الغارتين اللتين استهدفتا منطقة آل مرغم بمديرية باقم محافظة صعدة إلى خمسة شهداء بينهم طفلان وامرأة.

وكان مراسل المسيرة نت" قد أفاد في وقت سابق السبت باستشهاد طفل في حصيلة أولية لغارتين شنهما طيران العدوان السعودي الأمريكي، السبت، على منطقة آل مرغم بمديرية باقم محافظة صعدة.

يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات منذ 26 مارس 2015.

وواصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته، السبت، مستهدفاً عدداً عدة مناطق في محافظات مختلفة.

ففي محافظة حجة، شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة المزرق بمديرية حرض.

كما شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة كيلو7 وغارة أخرى على مطار الحديدة، وغارة على منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة.

من جهتهم، استهدفوا مرتزقة العدوان بقصف صاروخي منطقة آل شبوان في مديرية وادي عبيدة في محافظة مأرب، ومنطقة بني شهاب في مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وفي صنعاء، استهدف طيران العدوان بغارتين منطقة السواد وضبوة جنوب العاصمة.

كما شن طيران العدوان غارة غارة على جبل هيلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب..

وفي غضون ذلك سقط العشرات من مرتزقة العدوان بين قتيل وجريح فجر السبت على أيدي قوات الجيش واللجان الشعبية في صد زحف لهم على أطراف ذباب غربي تعز.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" عن مصرع 15 مرتزقاً وجرح 18 آخرين وتدمير 3 آليات خلال كسر قوات الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف في أطراف ذباب.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شارك في الزحف بأكثر من 20 غارة ومشاركة طيران الأباتشي في اسناد المرتزقة خلال محاولة زحفهم الفاشلة على أطراف ذباب.

يذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية دمروا الجمعة آليتين عسكريتين لمرتزقة العدوان في ذباب غربي تعز.

هذا وقتل 4 من منافقي العدوان وجرح آخرون مساء الجمعة في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في تعز.

وأفاد مصدر عسكري عن مصرع 4 من منافقي العدوان بينهم المرتزق محفوظ ثابت وجرح عدد آخر إثر قصف مدفعي استهدفهم في منطقة ثعبات بمديرية صالة في تعز.

يذكر أن اثنين من مرتزقة العدوان لقيا مصرعهما الجمعة وجرح ثالث في تبة العَلَم في منطقة بير باشا بتعز في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية.