حققت وحدات الجيش والقوات المسلحة السورية العاملة في دير الزور مدعومة بسلاح الجو السوري والروسي تقدما في منطقة المقابر بالمدينة بعد تكبيد إرهابيي تنظيم "داعش" خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وأشار مصدر عسكري السبت في تصريح لوكالة "سانا" إلى أن "الطيران الحربي السوري والروسي كثف ضرباته على مواقع انتشار وتحرك إرهابيي تنظيم داعش في محيط مطار دير الزور ومنطقة المقابر وجنوب حي العمال مقدماً الإسناد الناري لعمليات القوات البرية".

وبيّن المصدر أن "الضربات الجوية أدت إلى تدمير عشرات الآليات والعربات المدرعة للتنظيم الإرهابي ومقتل العديد من أفراده".

وفي دير الزور تقدمت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة في منطقة المقابر بدير الزور وتمكنت من عزل عدد من النقاط في منطقة الخرق "التي تسلل إليها إرهابيو تنظيم داعش في وقت سابق"، وقد تم تكبيد إرهابيي داعش خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

ودمرت وحدات من الجيش الجمعة بتغطية من سلاح الجو عشرات الآليات المزودة برشاشات لتنظيم "داعش" الإرهابي وأوقعت عشرات القتلى والمصابين بين صفوفه في محيط جبل الثردة ومنطقة المقابر ومحيط المطار العسكري بمدينة دير الزور.

وتخوض وحدات الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة منذ عدة أيام معارك عنيفة مع إرهابيي تنظم "داعش" بإسناد من الطيران الحربي السوري والروسي دفاعا عن عشرات آلاف المواطنين في الأحياء السكنية بمدينة دير الزور.

وانتقالا الى ريف حمص الشرقي استعادت وحدات من الجيش والقوات المسلحة السيطرة على بئر المر ومفرق القريتين الاستراتيجي بعدما كبدت إرهابيي تنظيم "داعش" المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خسائر كبيرة في العتاد والأفراد.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة نفذت صباح السبت عمليات مركزة على تجمعات وتحصينات إرهابيي "داعش" في ريف حمص الشرقي استعادت من خلالها السيطرة على "مفرق القريتين" الاستراتيجي شمال شرق المدينة بنحو 25 كم.

وبين المصدر أن العمليات أسفرت عن القضاء على العشرات من إرهابيي تنظيم "داعش" التكفيري وتدمير عدة عربات بعضها مدرع ومزود برشاشات.

وذكر المصدر في وقت لاحق مساء الجمعة أن "وحدة من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة استعادت سيطرتها على بئر المر جنوب شرق مطار التيفور بـ 13 كم"، مؤكدًا "مقتل 7 إرهابيين من تنظيم داعش وتدمير عربتي بيك اب عليها رشاش دوشكا للتنظيم الإرهابي".

وأضاف المصدر إن "سلاح الجو في الجيش السوري قضى على العشرات من إرهابيي داعش ودمر لهم دبابة وعربة ب م ب وعدة آليات مزودة برشاشات في مناطق المشتل وقصر الحير الغربي وشمال جباب حمد" بريف حمص الشرقي.

ووسعت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس الاول مناطق سيطرتها جنوب وغرب مطار التيفور بريف حمص الشرقي واستعادت السيطرة على عدد من التلال والنقاط الحاكمة على طريق الفوسفات وقضت على العشرات من إرهابيي "داعش" ودمرت عتادهم وأسلحتهم.

كما واصل الجيش وحلفاؤه تقدمهم في أطراف مطار ديرِ الزور العسكري، حيث حرروا عددا من النقاط.

وأكدت مصادر عسكرية تكبيد داعش أكثر من 500 مسلح خلال الأيام الماضية، تم دفنهم في مقابر جماعية.

إلى ذلك وقعت موسكو ودمشق على اتفاقية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وتسمح الاتفاقية بتواجد 11 سفينة حربية في الميناء في آن واحد.

وتبلغ مدة الاتفاقية التي نشر نصها، الجمعة 20 يناير/كانون الثاني، على البوابة الإلكترونية الروسية الرسمية الخاصة لنشر التشريعات والمعلومات القانونية، 49 عاما.

وحسب نص الاتفاقية، التي بدأت تطبيقها في 18 يناير/كانون الثاني عام 2017، تتولى روسيا حماية مركز الإمداد التابع لأسطولها، من البحر والجو، فيما تتولى سوريا الدفاع عن المركز من البر.

كما تنظم الاتفاقية دخول السفن الحربية الروسية إلى المياه الإقليمية والداخلية السورية والموانئ.

وحسب هذه الوثيقة يتحمل الجانب السوري مسؤولية حماية الحدود الساحلية للمركز الروسي، فيما يتولى الجانب الروسية الدفاع عن الحدود البحرية الخارجية، وكذلك الدفاع الجوي.

كما تسمح الاتفاقية لروسيا بنشر نقاط تمركز متنقلة خارج حرم مركز الإمداد المادي والتقني، بغية حراسة ميناء طرطوس والدفاع عنه، شريطة تنسيق ذلك مع الأجهزة المعنية للطرفين السوري والروسي.

كما وصف الكرملين تدمير الإرهابيين لمزيد من آثار مدينة تدمر السورية بأنه مأساة حقيقية بالنسبة للعالم برمته، مؤكدا أن تحرير المدينة من أيدي الإرهابيين قادم.

وأكد دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، في تصريح له الجمعة 20 يناير/كانون الثاني، أن العسكريين الروس يواصلون مساعدة السوريين في محاربة الإرهاب.

وتابع قائلا: "حسب علمنا، مازال العسكريون السوريون يخططون لتحرير هذه المدينة والمدن الأخرى من الإرهابيين".

وتابع في معرض تعليقه على التقارير حول التدمير الجزئي للمسرح الروماني والتترابيلون في مدينة تدمر الأثرية: "ما يحدث في تدمر يعد مأساة حقيقية نظرا لكونه فقدان جزء من التراث الثقافي التاريخي العالمي. يواصل الإرهابيون أفعالهم الهمجية".

بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تعليق على الأنباء عن الأضرار التي لحقت بالمدينة الأثرية: "الهمج ليسوا إلا همجا. هذه الأيديولوجية والممارسات مرفوضة إطلاقا من قبل الحضارة المعاصرة".

من جانبه أدان مجلس الأمن الدولي جرائم التخريب والتدمير المتعمد للأوابد التاريخية والإرث الثقافي الثمين في مدينة تدمر على يد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وجاء في بيان للمجلس صدر ليلة الجمعة نقلته وكالة الأنباء الصينية شينخوا إن “الدول الأعضاء في مجلس الأمن صدمت للتقارير الواردة بهذا الشأن وبعضها مقدم من منظمة التربية والثقافة والعلوم “يونيسكو” والتي تؤكد تدمير الإرث الثقافي في مدينة تدمر السورية ومن بينها أجزاء من المسرح الروماني والتترابيلون” مشيرا الى “أن الصور الملتقطة بالاقمار الصناعية وغيرها تؤكد هذا التدمير”.

وكان ارهابيو تنظيم /داعش/ التكفيري وفي اطار استهدافهم للتراث التاريخي الحضاري العالمي دمروا واجهة المسرح الروماني والتترابيلون فى مدينة تدمر الاثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.