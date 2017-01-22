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رقم الخبر: 185397 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 20:16 الاقسام: محليات  
ايران وتركيا يبحثان التعاون المشترك في المجال الامني

ايران وتركيا يبحثان التعاون المشترك في المجال الامني

بحث سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مع وزير الداخلية التركي مسار التعاون المشترك في المجالات الامنية والشرطة.

ولدى لقائه مع وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، الجمعة في انقرة، أكد السفير محمد ابراهيم طاهريان فرد ضرورة تعزيز العلاقات على مختلف الاصعدة، وقال: من المهم ان نبذل الاهتمام بالتعاضد بهدف رفع مستوى التعاون المشترك على مختلف الاصعدة الاقليمية والدولية بموازاة تنمية العلاقات الثنائية.

وأشار طاهريان فرد الى العلاقات الامنية الجيدة بين البلدين، مؤكدا اهمية تنمية هذه العلاقات في مختلف الاقسام بما فيها الحد من الجرائم وزيادة الرقابة على الحدود وخاصة من اجل منع تهريب المخدرات ومحاربة الارهاب ومنع التسلل غير القانوني عبر الحدود.

وخلال اللقاء، قدم وزير الداخلية التركي التعازي الى حكومة وشعب ايران بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني، معربا عن امله بأن تكون السنة الحالية منعطفا لرفع مستوى التعاون السياسي والثقافي والاقتصادي وخاصة المجالات الامنية بين البلدين.

وأضاف سليمان سويلو أن الوتيرة المتنامية للتعاون بين البلدين الكبيرين ايران وتركيا، هي اليوم في أفضل مستوياتها وظروفها، وخاصة أن لدينا العديد من الموضوعات المشتركة لتنمية التعاون والتي تتطلب زيادة الاتصالات.

وحضر اللقاء العقيد باراني ممثل الشرطة الايرانية في انقرة، وعلي باشترك نائب رئيس الشرطة التركية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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