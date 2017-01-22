اندلع حريق في فندق الاسباط الذي يسكنه زوار ايرانيون وسط مدينة كربلاء المقدسة، يوم الجمعة ، فيما تمكن افراد الدفاع المدني العراقي ورجال الشرطة من اخلاء جميع النزلاء دون وقوع اي اصابات بشرية.

وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة (ارنا) ان حريقا اندلع في الطابق الخامس من فندق الاسباط الذي يقطنه عدد كبير من الزائرين الايرانيين.

واضاف المصدر، ان رجال الدفاع المدني اخمدوا الحريق وتم اخلاء جميع النزلاء فيه ولم يصب اي من النزلاء بأذى.

واشار الى انه تم اخماد الحريق بوقت استثنائي من وصول فرق الدفاع المدني الى مكان الحادث والحيلولة دون وقوع خسائر بشرية، وكذلك تم ارسال خبير الأدلة الجنائية لتحديد سبب الحادث .

يذكر ان هذا الحادث هو الثاني من نوعه في كربلاء المقدسة خلال الشهر الجاري حيث اندلع حريق في 7 كانون الثاني / يناير الجاري في فندق قصر الاولياء الواقع في سوق النجارين، بشارع الجمهورية وسط كربلاء المقدسة أودى بحياة 5 من الزائرين الايرانيين واصابة عدد اخر منهم بجروح مختلفة، فيما لم تعرف بعد حقيقة اسباب هذه الحرائق التي اخذت تستهدف الفنادق السياحية في كربلاء، بينما انتهت التحقيقات في الحادث الماضي بانه نجم بسبب تماس كهربائي .