اكد السفير الايراني في هولندا علي رضا جهانغيري على ضرورة تصدي طلبتنا الجامعيين لمخططات الاعداء في رهاب الاسلام واتباع اهل البيت (ع) وايران.

واشار جهانغيري، في كلمة ألقاها الجمعة في لاهاي، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للاتحاد الاسلامي للطلبة الجامعيين الايرانيين في اوروبا، الى رسالة قائد الثورة التي وجهها للاجتماع، معتبرا اصدار قائد الثورة رسالة يؤكد الاهمية الكبيرة لهذا الاتحاد مايوسع دائرة مسؤولياته لذلك ينبغي تعزيز هذا الاتحاد على جميع الصعد في المدن التي يتواجد الاعضاء فيها.

ووصف الطلبة الجامعيين الايرانيين في البلدان الاخرى بمثابة سفراء حقيقيين للبلاد، مؤكدا ضرورة استخدام اقصى طاقاتهم لمكافحة مخططات رهاب الاسلام وايران.

وفي سياق آخر عزى جهانغيري برحيل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني واشاد بدوره الرفيع قبل انتصار الثورة الاسلامية وبعدها كما عزى جهانغيري بحادثة انهيار مبنى بلاسكو في طهران واستشهاد عدد من المواطنين يوم الخميس الماضي ووصفها بالمؤلمة.

ويشار الى ان الاجتماع الحادي والخمسين للجمعية العامة للاتحاد الاسلامي للطلبة الجامعيين الايرانيين في اوروبا بدأ اعماله يوم الجمعة في لاهاي الهولندية بقراءة رسالة قائد الثورة.