نفى مساعد رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة قم للشؤون العلاجية محمدرضا مظفري صحة ما تردد عن نقل رئيس مجلس صيانة الدستور الايراني آية الله أحمد جنتي الى المستشفى.

وقال محمد رضا مظفري، في تصريح لفارس السبت، ان آية الله "شب زنده دار" تعرض الى وعكة صحية ونقل على اثرها الى المستشفى الا ان البعض أعلن عن نقل آية الله أحمد جنتي الى المستشفى خطأ.

واكد ان هذا النبأ لا صحة له مطلقاً اذ لم ينقل آية الله أحمد جنتي الى المستشفى.