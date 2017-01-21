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رقم الخبر: 185393 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 20:07 الاقسام: محليات  
مسؤول ينفي ما تردّد عن نقل آية الله جنتي الى المستشفى

مسؤول ينفي ما تردّد عن نقل آية الله جنتي الى المستشفى

نفى مساعد رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة قم للشؤون العلاجية محمدرضا مظفري صحة ما تردد عن نقل رئيس مجلس صيانة الدستور الايراني آية الله أحمد جنتي الى المستشفى.

وقال محمد رضا مظفري، في تصريح لفارس السبت، ان آية الله "شب زنده دار" تعرض الى وعكة صحية ونقل على اثرها الى المستشفى الا ان البعض أعلن عن نقل آية الله أحمد جنتي الى المستشفى خطأ.

واكد ان هذا النبأ لا صحة له مطلقاً اذ لم ينقل آية الله أحمد جنتي الى المستشفى.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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