الوفاق/ خاص/سهامة مجلسي/ إغتنمت صحيفة الوفاق فرصة إقامة ملتقى "الحوار الثقافي بين ايران والعالم العربي"، الذي أقيم في طهران، وأجرت حوارات مع المشاركين في الملتقى حيث سألت نائب رئيس مجلس الادارة العمانية صالح عبدالله البلوشي عن كيفية توطيد العلاقات بين ايران والعالم العربي، فأجاب قائلاً:

من يقرأ الخطاب الاعلامي المتبادل بين العرب وإيران بعد الثورة الاسلامية في ايران فإنه سيلاحظ التذبذب بين التصاعد والتخفيف حسب درجة العلاقات بين الطرفين، ولو رجعنا بالذاكرة الى الوراء، وتحديدا بعد الثورة الايرانية سنة 1979، نجد أن العلاقات بين إيران وبعض الدول العربية تاثرت كثيراً لأسباب مختلفة، وبعيدا عن الأسباب السياسية لهذا التأثر فان هذا المقال يركز على طبيعة الخطاب الإعلامي بين الجانبين العربي والإيراني بعد الثورة والحرب سنة 1980م الى اليوم، لانه لعب دوراً كبيراً في تدهور العلاقات بين الجانبين عبر التصعيد الإعلامي المتبادل واتهام كل طرف الآخر بالتدخل في شؤونه الداخلية، وقد ساهم في تأجيج الوضع، دخول الموضوع الطائفي في هذا السجال الاعلامي، خاصة بعد إندلاع الحرب بين العراق وإيران، حيث انهمرت على الساحة الاسلامية كتب التحريض المذهبي كالسيل وانتشرت السرديات الطائفية مثل النار في الهشيم وخاصة الكتب التي كتبت بأسماء مستعارة والكتيبات التي كتب عليها (يهدى ولا يباع)، ثم بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية توقف تصعيد الخطاب الإعلامي مؤقتا، وتوقف معه التحريض المذهبي لينفجر مجدداً كالبركان الثائر بعد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003، بعد ان دخل الإعلام الفضائي والمواقع الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي في المعركة، وتوسع البركان بشكل كارثي بعد أحداث سورية سنة 2011 وأصبح يهدد جميع دول المنطقة.

هذا الخطاب الإعلامي المشحون بين الجانبين من وجهة نظري أسهم بشكل كبير في تغذية التوتر في العلاقات بين كثير من الدول العربية ومنها دول الخليج الفارسي – باستثناء سلطنة عمان مع ايران. فما هو السبب في ذلك؟ هل السبب أن العرب لا يفهمون السياسة الإيرانية أم إن ذلك جاء نتيجة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية؟ أنا أعتقد ان هناك سوء فهم كبير بين العرب وإيران أسهم بشكل كبير في استمرار حالة القطيعة بين الطرفين، لأن استمرار حالة القطيعة والتباعد بين الأطراف المختلفة جعل من كل طرف يحمل صورة مشوهة عن الآخر، وبدلا من الثقة المتبادلة الواجب توافرها، صارت حالة سوء الظن هي السائدة، لأن كل طرف لا يستطيع ان يوضح وجهة نظره للطرف الآخر بسبب القطيعة، ولذا فإن الحوار هو الحل الوحيد للخروج من حالة عدم الثقة التي تسود العلاقات بين كثير من الدول العربية والجمهورية الاسلامية الإيرانية، وترجع أسباب حالة عدم الثقة هذه في نظري الى:

1- إفتقار الوطن العربي الى وجود مراكز استراتيجية تُعنى بالشؤون والدراسات الإيرانية، من أجل التعرف على هذا البلد وحضارته بما يخدم العلاقات بين الدول العربية وإيران، ولا يوجد من هو مهتّم بدراستها والتعمّق في سياسة ايران الرصينة لكي يرجع إليها أصحاب القرار لفهم إيران وكيفية التعامل معها، ويُلاحظ ايضا انه رغم القرب الجغرافي والحضاري بين العرب وايران الا أن هناك قطيعة غير مبررة بين الطرفين في جميع المجالات، السياسية، والثقافية، والعلمية، والأدبية، وغيرها، فهناك مثلا قليل من الترجمات الفارسية للأدب العربي، وكذلك هناك ندرة في الترجمات العربية للأدب الفارسي، سوى جهودا فردية يمارسها بعض الأدباء هنا وهناك.

إن إيران دولة مهمة جداً في الشرق الأوسط والعالم وقد اثبتت أهميتها في قضايا كثيرة مرتبطة بالعالم العربي مثل العراق وسورية واليمن وفلسطين ولبنان وغيرها، وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع سياستها فإننا بحاجة ماسة الى دعم الحوار معها في النواحي السياسية والثقافية والإعلامية المختلفة، لأن عدم الحوار يعني المواجهة وهي ليست في مصلحة أحد في المنطقة لا العرب ولا إيران.

2- وجود اتهامات عربية بين الفينة والأخرى ويعتبرها العرب تدخلا في شؤونهم الداخلية، مثل اتهام السعودية لإيران بالتدخل في شؤونها الداخلية كقضية إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، وغيرها.

يقول المفكر القومي معن بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي في مقال له تحت عنوان (العلاقات العريبة – الايرانية الضرورات.. والإشكاليات): ان العلاقة العربية – الإيرانية لن تستقيم ولن تتطور ولن تتعزز، إلا اذا سعينا جميعاً الى إرساء قاعدتين رئيسيتين لهذه العلاقة خصوصاً أن علاقة الجوار التي تحكم العرب وإيران هي علاقة لا يمكن لأي طرف ان يلغيها، أو يتجاهلها، او يتنكر لها، وهاتين القاعدتين هما:

أولا: فهم ايراني كامل لخصوصيات الواقع العربي بكل تعقيداته، ولاحترام مكوناته القومية والدينية والاجتماعية المتعددة، والتسليم بقدرة الامة العربية على مواجهة إشكالات العلاقات بين دولها وجماعاتها وشرائحها دون أي تدخل خارجي ثم السعي لتجاوز كل الحزازيات والرواسب والجراح التي ما زالت تتحكم بهذه العلاقة.

ثانيا: إدراك عربي صادق للبعد الاستراتيجي والحضاري للعلاقة مع إيران، وللقوة الكبيرة التي يوفرها تفاهم عربي – إيراني على كل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والثقافية والاجتماعية ثم نبذ كل الدعوات الإمريكية والصهيونية للإيقاع بين العرب وإيران بمسميات مختلفة.

إن الحوار العربي الإيراني وتوثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول العربية وإيران بات مسألة ضرورية جدا للحفاظ على أمن المنطقة بما يعود بالنفع لشعوب المنطقة والعالم، لأن التوتر لا يخدم أحدا، بل يؤثر سلبا على الجميع وعلى السلام والأمن في المنطقة خاصة وأن هناك عوامل مشتركة كثيرة بين العرب وإيران، منها:

1 – العقيدة الإسلامية المشتركة التي تجمع بين العرب وإيران بغض النظر عن الاختلاف في المذهب، وخاصة أن كثيرا وربما أغلب علماء اهل السنة الكبار وأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد كانوا من الايرانيين، مثل البخاري ومسلم والحاكم النيسابوري والترمذي والنسائي وأبو حنيفة والفخر الرازي وغيرهم، بينما أئمة الشيعة هم من أهل البيت(ع)، وهم عرب، وكذلك كثيرا من علماء الشيعة الكبار هم من العرب مثل الشريف المرتضى وأخوه الرضي والشيخ المفيد وغيرهم.

2 – المصالح المشتركة بين العرب وإيران حيث تربطهم مصالح مشتركة ويواجهون عدوا واحداً مشتركا وهو إسرائيل والنفوذ الامريكي والغربي في المنطقة.

وفي نهاية هذا المقال أقدم بعض التوصيات التي ارى أنها تساعد على تفعيل الحوار الثقافي بين العرب وإيران وهي:

1 – استمرار الحوار الثقافي العربي الإيراني بين المثقفين والمفكرين من الجانبين من أجل التوصل الى صيغة للتفاهم والعمل المشترك الذي يقوم على الصراحة والشفافية وطرح الحلول الجادة.

2 – تأسيس مجلة ثقافية فصلية يكون محورها الحوار بين العرب وإيران يكتب فيها المفكرين والمثقفين العرب والإيرانيين وتكون محورها العلاقات بين العرب في النواحي الثقافية المختلفة.

3 – تأسيس مركز للحوار العربي الإيراني ويكون مقره في طهران ويضم مفكرين ومثقفين وسياسيين من العرب وإيران ويهتم بإعداد الدراسات والبحوث الثقافية بأسلوب علمي ومنهجي في طرائق تقريب وجهات النظر في القضايا المختلفة.

كذلك وفي ذات السياق، أجابت الاستاذة فريال خلالي رئيسة الاكاديمية الجزائرية للترجمة ان العلاقات بين ايران والعالم العربي كانت منذ زمن طويل علاقات وطيدة، وممكن ان اتكلم عن بلدي الجزائر كنموذج، فالعلاقات الايرانية الجزائرية هي في احسن مستوى، كالعلاقات في المجال الاقتصادي والمجال الفني والمجال الثقافي. كذلك تم توقيع اتفاقيات شراكة بين والجزائر وايران في مجال صنع السيارات وصنع الادوية. فالعلاقة متينة بين الجزائر وايران منذ زمن طويل واتمنى ان يبقى هذا التواصل لاننا نحتاج الى التعاون وهذا التواصل وان تكون لنا قواسم مجتمعة تجمعنا وانا سعيدة بتواجدي في هذا الملتقى لكي اشارك في هذا الحوار المشترك بين ايران والعالم العربي.

واما فاطمة بن محمود، كاتبة وإعلامية من تونس، فأجابت بأن الثقافات هي اهم عتبة للحوار بين الشعوب اعتقد ان الثقافة والادب هما افضل الطرق لمحاورة الاخر والتواصل معه وانا شخصيا ابارك هذا الملتقى لانه حقق حلمي وانا ازور بلد ساحر وجميل وشرف لي ان التقي باصدقاء ايرانيين واتعرف عليهم وثقافتهم واعتقد ان هناك العديد من الملاحظات الهامة التي اكتسبتها والتي رسمت لي صورة ايران اكثر جمالا واكثر طيبة وخُلق واكتشفت طيبة الايرانيين ولطفهم وكرمهم ولاقيت احترامهم وادبهم وثقافتهم العالية.

اعتقد ان الحوار الحضاري والثقافي يمكن ان يساعد بشكل كبير في مواجهة كل أشكال التطرف والارهاب التي تؤدي الى العنف وتبرر للقتل المرفوض، كما اعتقد ان الحوار بين الشعوب يمثل سدا منيعا ضد كل اشكال التطرف والارهاب، فالحوار ضروري لاننا عندما نجهله ممكن ان ننظر اليه بنظرة خاطئة لكن عندما نعرفه ونكتشف عمقه الجمالي ونتعامل مع الانسان في عمقه مثلا انا اكتشفت ان ايران الجميلة ايران الانسانة المنفتحة عندما ارجع لبلدي سوف اكتب عن هذا البلد الجميل عن ايران وعن قربها كما رأيتها .

وأخيرا قالت اشراقة مصطفى حمد من السودان: اعتقد أن الحوار هو المدخل الاساسي لأي علاقة انسانية على المستوى الانساني والدول. والتحاور برأيي مهم جدا في الوضع الراهن، كثيرا، خصوصا لنا كمسلمين ومسلمات.