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رقم الخبر: 185391 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 19:54 الاقسام: محليات  
ايران تدين الهجوم الارهابي في باكستان

ايران تدين الهجوم الارهابي في باكستان

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، بشدة، الهجوم الارهابي في باراجنار الباكستانية والذي اسفر عن مصرع واصابة العديد من الابرياء والعزل.

واعرب قاسمي، في تصريح ادلى به السبت، عن مواساته للحكومة الباكستانية واسر ضحايا هذا الهجوم الارهابي.
ووصف الارهاب بانه المشكلة الأمنية الأهم على صعيدي المنطقة والعالم والذي استهدف السلام والاستقرار للبلدان والشعوب دون أي استثناء.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان التصدي للارهاب يتطلب مضاعفة الجهود وبذل المساعي بصورة شاملة من قبل جميع حكومات المنطقة والمجتمع الدولي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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