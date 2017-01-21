أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، بشدة، الهجوم الارهابي في باراجنار الباكستانية والذي اسفر عن مصرع واصابة العديد من الابرياء والعزل.

واعرب قاسمي، في تصريح ادلى به السبت، عن مواساته للحكومة الباكستانية واسر ضحايا هذا الهجوم الارهابي.

ووصف الارهاب بانه المشكلة الأمنية الأهم على صعيدي المنطقة والعالم والذي استهدف السلام والاستقرار للبلدان والشعوب دون أي استثناء.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان التصدي للارهاب يتطلب مضاعفة الجهود وبذل المساعي بصورة شاملة من قبل جميع حكومات المنطقة والمجتمع الدولي.



