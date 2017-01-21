ويقضي المرسوم بتخفيف الأعباء التنظيمية المتعلقة بقانون الرعاية الصحية، الذي سنه الرئيس السابق باراك أوباما.

وينظر إلى هذه الخطوة على أنها بداية لتفكيك بعض ما أنجزته الإدارة الامريكية السابقة برئاسة أوباما خاصة وأن قانون الرعاية الصحية يعد من أهم انجازات الإدارة السابقة.

ومن المتوقع أن يحدد أعضاء الكونغرس لاحقا طريقة إلغاء ذلك القانون أو استبداله.

كما وقع ترامب على مرسوم تنصيب وزير الدفاع الجديد جيمس ماتيس، وكذلك وزير الداخلية جون كيلي.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية الساحقة على تولي الجنرال جيمس ماتيس منصب وزير الدفاع والرجل الأول لقيادة البنتاغون.

وتأتي هذه المصادقة كأولى الخطوات التي يتخذها المجلس بعد تنصيب ترامب رسميا رئيسا للولايات المتحدة.

ويعد ماتيس أول مسؤول في الإدارة الأمريكية الجديدة يتم الإعلان عن تعيينه في منصبه.

وكان اختيار ماتيس لهذا المنصب محكوما بقانون أمريكي ينص على أن يترشح لتولي مثل هذا المنصب شخصيات خارج الخدمة العسكرية أو العامة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

وتعتزم الولايات المتحدة الخروج من إتفاقية الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادئ التي تضم 12 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

جاء ذلك في عرض لبرنامج الإدارة الجديدة، نشر السبت على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.

ووفقا للوثيقة، تعتزم واشنطن أيضا إعادة النظر في إتفاقية منطقة التجارة الحرة مع أمريكا الشمالية، مع احتمال خروج واشنطن أيضا من هذه الإتفاقية. إضافة إلى أن الولايات المتحدة سوف تستخدم كل الأدوات المتاحة ضد الدول التي تنتهك الإتفاقات التجارية معها.

هذا وانضم مناهضون لدونالد ترامب في أنحاء العالم الى مظاهرات احتجاجية في الولايات المتحدة. حيث تظاهر آلاف المحتجين في أستراليا ونيوزيلندا السبت، اذ تجمع نحو ثلاثة آلاف شخص من الرجال والنساء في سيدني أكبر مدن أستراليا في هايد بارك قبل التوجه إلى مبنى القنصلية الأمريكية وسط المدينة.

كذلك قام نحو ألفي شخص بمسيرة سلمية في أربع مدن في نيوزيلاندا، حسبما قالت بيتي فلاغلر منظمة مسيرة ويلنغتون.

وأحرق محتجون في مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية العلم الأمريكي ودمية تمثل دونالد ترامب احتجاجا على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان مناهضون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اشتبكوا مع الشرطة في مدينة واشنطن ليل السبت ما أسفر عن إصابة 6 من رجال الشرطة التي أوقفت بدورها 217 من مثيري الشغب.



