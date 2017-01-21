بغداد/نافع الكعبي - أكدت مصادر أمنية، ان الطيران العراقي، نفذ عمليات قصف مكثفة، السبت، استهدفت عدداً من الأحياء التي يسيطر عليها تنظيم (داعش) الإرهابي في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، كما استهدفت القوة الجوية العراقية، تسعة زوارق كانت تنقل عناصر التنظيم الفارين، في حين قالت فصائل (سرايا الجهاد) المنضوية ضمن الحشد الشعبي، إنّها قتلت عشرين عنصراً من (داعش) قرب تلعفر، بينما استشهد وأصيب العشرات، في انفجار عبوة ناسفة في قضاء الكرمة شرقي محافظة الأنبار غربي بغداد، أمس السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام عراقية، فيما انطلقت، السبت، فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية في العاصمة بغداد، بحضور رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، وعدد من السياسيين والشخصيات العامة.

وقال مصدر في قيادة عمليات نينوى، السبت، في تصريح صحافي: إن طائرات عراقية مقاتلة قصفت تجمّعات لداعش في أحياء الجانب الأيمن للموصل، مؤكداً أنّ القصف طاول أيضاً زوارق كان يستقلّها عناصر بالتنظيم للهروب من حي الرشيدية في الساحل الأيسر للمدينة، والذي (لا يزال) يشهد قتالاً عنيفاً بين القوات العراقية وداعش، مشيراً إلى تدمير تسعة زوارق، ومقتل وإصابة من كانوا فيها.

ويتركّز القتال المباشر في أحياء الرشيدية وبيسان والقوسيات، بحسب المصدر، مؤكداً أنّ هذه المناطق تشهد مقاومة عنيفة من عناصر (داعش)، لأنّها تعتبر آخر معاقله في الساحل الأيسر للموصل.

من جانبه، أعلن قائد الحملة العسكرية في الموصل الفريق عبد الأمير يارالله، عن تحرير منطقة التبادل التجاري شمالي مدينة الموصل، من سيطرة (داعش)، مؤكداً، في بيان، أنّ قطعات الفرقة التاسعة بالجيش، رفعت العلم العراقي فوق مباني المنطقة، مشيراً إلى تكبيد عناصر التنظيم خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.

وفي سياق متصل، شهدت مناطق غربي الموصل، مواجهات بين الحشد الشعبي، و(داعش).

وقال المتحدث باسم فصائل (سرايا الجهاد)، في بيان، إنّ قواتها تمكّنت من التصدّي لـ (هجوم مباغت) شنّه عناصر (داعش) في منطقتي تل الزلط وعداية التابعتين لبلدة تلعفر غربي الموصل، مؤكداً أنّها تمكّنت من قتل أكثر من 20 عنصراً بالتنظيم، وتدمير 4 عجلات، فضلاً عن الاستيلاء على 3 أخرى.

وكانت خلية الإعلام الحربي، أعلنت، في وقت سابق، الموقف العسكري في مدينة الموصل، مشيرة الى قتل عدد من عناصر تنظيم (داعش) وتدمير عجلات وأسلحة تابعة لهم وتنفيذ عمليات تفتيش وتطهير في المناطق المحررة.

وقالت الخلية في بيان: إن قطعات المحور الشمالي المتمثلة بقطعات الجيش تمكنت من تحرير الحي العربي الاولى ورفع العلم العراقي فوق مبانيه باسناد طيران التحالف الدولي وابطال طيران الجيش وتمكنت من تفجير دراجة نارية وتدمير عجلة مفخخة وقتل عدد من الارهابيين وتدمير عجلة تحمل مدفعا رشاشاً 23 ملم، لافتة الى أن قطعات من الجيش شرعت بالتقدم والسيطرة على المنطقة الحرة ومعمل الادوية ورفع العلم العراقي وتمكنت من قتل عدد من الارهابيين وتدمير مفرزة هاون.

وأوضح البيان: إن قوات مكافحة الارهاب في المحور الشرقي للساحل الايسر مستمرة بعمليات التفتيش والتطهير للمباني والطرق بالمناطق المحررة، بينما قوات الشرطة الاتحادية في المحور الجنوبي للساحل الايسر مستمرة في اجراء عمليات التفتيش والتطهير للاحياء المحررة وتطهير الطرق، مبينا أن ضمن قطعات فرقة المشاة 15 جنوب تلعفر، حاول الارهابيون التعرض على قطعات ل72 في قرية النزازة وتمكنت القطعات من صد الهجوم وقتل عدد من الارهابيين وتدمير عجلتين تحمل احادية وتفجير عجلة مفخخة.

وفيما يخص الضربات الجوية، ذكر البيان أن طيران التحالف الدولي وجه 4 طلعات جوية قتالية ودمر عددا من آليات الارهابيين وقتل عددا منهم مع تأمين 7 طلعات استطلاع مسيرة قتالية و5 طلعات سمتية، مشيرا الى أن القوة الجوية العراقية تمكنت من تنفيذ 6 ضربات جوية وقتل عدد من الارهابيين وتدمير معداتهم في منطقة الساحل الايسر وتلعفر، فيما نفذ طيران الجيش 17 طلعة قتالية لإسناد الساحل الايسر وتمكن من قتل عدد من الارهابيين وتدمير عجلة تحمل عتادا مع تدمير 8 عجلات مختلفة تحمل اشخاصا وتدمير عجلتين مفخختين وتأمين 6 طلعات نقل واسناد.

* اعتقال دواعش فارين الى الساحل الأيمن في الموصل

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، بأن ثمانية من عناصر تنظيم (داعش) اعتقلوا أثناء محاولتهم الهرب بواسطة زورق بلاستيكي من الساحل الأيسر الى الساحل الأيمن في الموصل.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المعتقلين فروا من الحي العربي الذي حررته القوات الأمنية، لكن معلومات استخبارية دقيقة قادت الى اعتقالهم.

* (أشبال الخلافة) يقطعون رأس (ترامب) في الموصل

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بأن ما سماهم (أشبال الخلافة) في تنظيم (داعش) قطعوا رأس دمية تمثل الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب في مدينة الموصل، مشيرا إلى أنهم هددوا بشن هجمات انتحارية في البيت الأبيض.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قطع رأس دمية ترامب في يوم تنصيبه رسالة من قبل التنظيم للرئيس الأمريكي الجديد تحمل مفاهيم متعددة إضافة إلى أن أشبال الخلافة رددوا هتافات تهدد بشن عمليات انتحارية في البيت الأبيض وسط إطلاق عبارة جئناكم بالذبح.

* شهداء وجرحى بتفجير إرهابي شرقي الأنبار

أعلن عضو مجلس قضاء الكرمة في الأنبار عارف الجميلي، السبت، عن إرتفاع حصيلة تفجير الكرمة في محافظة الأنبار الى 21 شهيدا وجريحاً بينهم آمر لواء في الحشد العشائري.

وأضاف الجميلي: إن قوة أمنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بالحادث.

* تدمير مستودع كبير لأسلحة (داعش) شمال غربي كركوك

الى ذلك، أعلن مسؤول محور قضاء الدبش شمال غربي كركوك بقوات البيشمركة كمال كركوكي، عن تدمير مستودع كبير للأسلحة تابع لتنظيم (داعش) بقصف جوي لطيران التحالف شمال غربي المحافظة.

وأضاف كركوكي: إن الضربة أسفرت عن تدمير المستودع فضلا عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف التنظيم وتدمير عدد من الآليات التي يستخدمها بين فترة وأخرى في التعرض على قوات البيشمركة.

* البيشمركة يتدربون في المانيا على مواجهة السلاح الكيمياوي

في غضون ذلك، اعلن آمر سرية مواجهة السلاح الكيمياوي بوزارة البيشمركة سلام جالي، السبت، عن تخرج اول دورة للبيشمركة حول مواجهة الهجمات الكيمياوية في المانيا.

وقال جالي في حديث للسومرية نيوز: إن مجموعة من افراد سرية الاسلحة الكيمياوية التابعة لوزارة البيشمركة انهت دورة خاصة لمواجهة الاسلحة الكيمياوية في المانيا، موضحا ان 15 عنصرا من البيشمركة شاركوا في الدورة التي استمرت اسبوعين.

واضاف جالي: إن المشاركين تدربوا على كيفية الوقاية من الاسلحة والغازات الكيمياوية وابطال القنابل والعبوات الكيمياوية ومنع العدو من تصنيع القنابل التي تحمل غازات كيمياوية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هناك مجموعة اخرى من البيشمركة تتدرب في السليمانية على ايدي مختصين بالسلاح الكيمياوي ب‍وزارة الدفاع العراقية.

* ترامب ينتظر فرصته للإطاحة بالبغدادي

توقع مسؤول في جهاز الأمن القومي الأميركي، السبت، أن تمنح المخابرات الأميركية فرصة مبكرة للرئيس دونالد ترامب لقتل زعيم تنظيم (داعش) أبو بكر البغدادي، نظراً لما توفر لديها مؤخراً من معلومات.

ونقلت محطة (Abc News) الأميركية عن المسؤول قوله: إن ترامب سيكون أقل تردداً من سلفه باراك أوباما في إصدار أوامر بتوجيه ضربات في الموصل أو أية مدينة يحتمل أن يكون البغدادي متواجداً فيها حتى وإن ظهرت خشية بحصول ضحايا في صفوف المدنيين.

* الدنمارك تعتزم زج قوات لها في العراق وسوريا

أعلنت الحكومة الدنماركية، السبت، عن عزمها بزج قوات لها في العراق وسوريا ضمن مهام التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وقال وزير الخارجية الدنماركي آندرس سامويلسن: إن حكومة بلاده ستتحرك للزج بقوات تابعة لها في العراق وسوريا في إطار مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وأضاف سامويلسن: إن البرلمان الدنماركي وافق على طلب حكومي بنشر ستين من الجنود الدنماركيين للعمل في منطقة حدودية بين العراق وسوريا دون أن يوضح طبيعة المهمة بشكل دقيق.

وتابع: إن بلاده ستدفع كذلك بحاملة طائرات ثانوية للمساعدة على زيادة الضربات الجوية ضد التنظيم في البلدين.

* وثائق سرية تكشف ان امريكا شجعت صدام حسين على مهاجمة سوريا

كشفت وثائق سرية، أن الولايات المتحدة الأميركية شجعت رئيس النظام السابق صدام حسين بقوة لمهاجمة سوريا، من أجل تأمين وحماية خطوط أنابيب النفط في البحر المتوسط والخليج.

وحسب ما جاء في تقرير استخباراتي سري عام 1983 أنجزه مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية، فإن واشنطن حثت العراق على مهاجمة سوريا.

وقال غراهام فولير من (سي أي أي): إنه كان يجب على أميركا أن تضغط على حافظ الأسد من خلال 3 قوات وهي العراق وإسرائيل وتركيا.

وجاء في التقرير ربما لن يوافق العراق بسهولة على الطلب.. لكن يجب إقناعه لاسيما وأن لديه قوة جوية عسكرية كافية قادر على تسخير نصفها ضد سوريا، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تكافح وتحارب لبسط سيطرتها على المواطنين المناهضين لنظام الأسد.

* الجعفري يسلم الرئيس اللبناني دعوة رسمية لزيارة العراق

سلم وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، السبت، رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون دعوة رسمية لزيارة العراق.

وذكرت الوكالة (الوطنية للإعلام) اللبنانية، أن وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري سلّم بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة رسمية من الرئيس فؤاد معصوم لزيارة العراق.

وأضافت: إن ميشال عون وعد بتلبية الزيارة.

* إنطلاق فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية في بغداد

انطلقت، السبت، فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية في العاصمة بغداد بحضور رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، وعدد من السياسيين والشخصيات العامة.

واعتبر رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، السبت، أن الخطاب الطائفي اصبح (منبوذاً) اليوم، مشيراً إلى أن من يتبنى هذا الخطاب سيخسر رصيده المجتمعي.

وقال الحكيم خلال كلمته في المؤتمر، إن الخطاب الطائفي أصبح اليوم منبوذاً ومن يتبناه خسر وسيخسر رصيده المجتمعي، مضيفاً: نجد اليوم أن من يتحدث عن الطائفة هو أبعد ما يكون عن التدين، بالإضافة إلى أن البعض يوظف قداسة الطائفة لمصالح شخصية أو حزبية وهو استغلال بشع.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتهم، في (21 تشرين الثاني 2016)، جهات لم يسمها بمحاولة (ايقاظ) الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب، مشددا أن العراق لن يسمح بذلك، فيما حذر المواطنين والساسة من الانجرار وراء هذه الفتنة.

