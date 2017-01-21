تم افتتاح الملتقى الدولي للحوار الثقافي بين ايران والعالم العربي في طهران، السبت، برعاية رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية وذلك بحضور مئة وخمسين اكاديميا ايرانيا و85 شخصية من الجامعات العربية.

فقد حضر الملتقى الذي يقام على مدى ثلاثة ايام اساتذة من ايران وعمان وتونس والجزائر والعراق وفي بداية هذا الملتقى رحب الامين العلمي للمؤتمر الاستاذ الدكتور الجامعي مسعود فكري بالمشاركين والضيوف مشيرا الى ان فكرة الحوار وما ينتج عنه تلعب دورا إيجابيا في سلوك الانسان، مؤكدا ان مهمة الحوار لا تقف على شريحة محددة بل تشمل كل الفئات في المجتمع وان الحوار يقف ايضا على مستوى أصحابه.

وأضاف الدكتور فكري إن الحوار بين المفكرين يترك انطباعات مستقبلية في فهم الحوار، معتبرا اياهم اكثر مسؤولية واكثر فعالية.

واوضح إن رابطة الثقافة والعلوم الاسلامية بدأت منذ سنة باقامة ندوات حوارية بين المفكرين العرب والايرانيين شملت عددا من الندوات والجلسات في دول مختلفة موضحا ان هذا الملتقى جاء لنقل الحوار من الفكرة الفردية الى التطبيق.

وأضاف الدكتور فكري أن المؤتمر اليوم سيشمل تدشين الامانة العامة للحوار الثقافي الايراني العربي والعمل على توفير الامكانيات للجامعة والاوساط التعليمية.

وكذلك أكد المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية الإيرانية، حسام الدين آشنا، على أن التفاعل والحوار يشكلان السبيل الوحيد للخروج من الأزمات الحالية والمستقبلية في المنطقة.

وفي كلمته بالملتقى قال: إن الدول الاسلامية احوج ما تكون اليوم للوحدة وتنمية الموارد البشرية.

وشدد على أهمية انطلاق الحوار الإيراني – العربي، قائلاً: نحن نأمل بان يثمر الملتقى عن نتائج ايجابية نظرا للظروف التي تعيشها المنطقة.

وتابع: إن العالم الإسلامي فقد كل الحلول للتقارب بين الدول ولم يبق امامه سوى الثقافة والفن الذي يمكن ان يستخدمهما لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال.

من جانبه قال رئيس أكاديمية اللغة والأدب الفارسي: إن ايران تطبع سنويا 3 آلاف كتاب باللغة العربية وهذا من بركات الثورة الاسلامية في ايران.

وأشار غلام علي حداد عادل في كلمته في الملتقى الى انه يتعين على كافة طلاب المرحلة المتوسطة أن يتعلموا اللغة العربية في المدارس.

ونوه الى أن العلاقات الايرانية – العربية لا تحتاج الى أدلة وبراهين للتأكيد على أهميتها، والاسلام هو الذي يربط ايران بالعالم العربي.

وحول التلاقح الفكري والثقافي بين الايرانيين والعرب اشار الى ان الكثير من مؤلفي كتب العلوم الاسلامية هم ايرانيون، وأبرز علماء السنة كالبخاري والنيشابوري والقزويني كانوا ايرانيون، مما يشير الى العلاقة الوثيقة بين العرب وايران.

وبدوره رحب رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية ابوذر ابراهيمي تركمان بحضور المفكرين الايرانيين والعرب في هذا الملتقى مؤكدا ان التعامل المناسب بين ايران والدول العربية في المجالات الثقافة ليس بعيدا عن الواقع ومتطلباته مبيناً ان المنطقة تعيش ظروف تجعل الجميع أمام مخاطر محدقة تجعل الحوار أمرا ضروريا ومصيريا.

واعتبر الدكتور ابوذر ابراهيمي إن الضرورة الحقيقية اليوم هي تشكيل جسر واصل بين الأوساط الفكرية في ايران ومايقابلها في الدول العربية.

وكذلك تحدث مستشار وزير التعليم العالي العراقي للشؤون العلمية الدكتور جواد عزيز الموسوي فاشار الى اهم محاور الملتقى بمافيه الادب، والعقلانية، والمرأة، والاعتدال، ودور وسائل الاعلام في هذا الخصوص.

واشار الى العلاقات الثقافية بين طهران وبغداد، مؤكدا ان زيارات الشعبين العراقي والايراني للبلدين خلفت اثارا كبيرة في تعزيز هذه العلاقات.

وتابع الموسوي قائلاً: إن العديد من النخب العراقية تواصل دراساتها العليا اليوم لدى الجامعات الايرانية.

وبدأت اعمال الملتقى الاول للحوار بين ايران والعالم العربي، صباح أمس السبت، في مقر رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية بطهران؛ وشارك فيه رئيس الرابطة ابوذر ابراهيم تركمان وجمع غفير من الشخصيات الدينية والثقافية في ايران وعدد من الدول العربية بمافيها الجزائر وتونس ومصر والمغرب وسوريا ولبنان والعرق والاردن والكويت وسلطنة عمان.





