قام وزير الثقافة والارشاد الاسلامي سيد رضا صالحي أميري، بزيارة مؤسسة ايران الاعلامية صباح اليوم السبت، بمناسبة دخول صحيفة ايران عامها الثالث والعشرين حيث أجرى جولة تفقدية على مختلف اقسام المؤسسة وتباحث مع مسؤوليها ثم ألقى كلمة إستهلها بالإعراب عن الحزن لحادث الحريق الذي وقع في مبنى بلاسكو، مشيداً بجهود الصحفيين الذين غطوا الحادث بموضوعية وأمانة.

واكد صالحي اميري على الدور الكبير لوسائل الاعلام في نشر الحقائق وإنجازات الحكومة، مؤكداً على ضرورة تحديث وتطوير وسائل الاعلام من أجل تعزيز القدرة على المنافسة ونشر الحقائق للرأي العام، مضيفاً: إن الحكومة لا تتوقع من مؤسسة ايران الاعلامية تحمل اعباء الاعلام الحكومي برمته بل ان تتحدث بشفافية وموضوعية وتعكس توجهات الحكومة للرأي العام، داعياً الى ان تكون الصحيفة بمثابة حلقة الوصل بين الحكومة والرأي العام الداخلي.

وأكد صالحي اميري بأن رسالة المؤسسة يجب ان تكون المصداقية والشفافية واحترام الاخلاق والانسانية والانسجام والتعاطف والهوية الايرانية ويجب الا تتخلى المؤسسة عن هويتها لإرضاء الآخرين، داعيا المؤسسة ان تنأى بنفسها عن الاعلام التخريبي الذي يحاول الطعن بإنجازات الحكومة.

واكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي بأن الحكومة تدعو الى الاعتدال والمنطق والشفافية من اجل استعادة مؤسسة ايران لمكانتها الحقيقية، وتحقيق الهدف المقدس للاعلام المتمثل في الاستجابة للمتطلبات الواقعية للمواطن وتحسين العلاقة بين المواطن والحكومة والتي تشوهت خلال فترة الحكومة السابقة.

كما أكد صالحي اميري على جهود الحكومة الحثيثة منذ استلامها السلطة لتقويم السلطة التنفيذية في مسارها الصحيح، مشدداً على تعاون وسائل الاعلام في هذا المجال ومنوها الى ان حكومة روحاني تبدي اهتماماً خاصاً بالمجتمع والرأي العام.

وأكد ان الحكومة لا ترغب بإعلام خاضع ومستسلم وانما بإعلام مستقل وشفاف.

ودعا في ختام كلمته المؤسسة الى الدقة في الاشراف والإصدار وتوزيع الاخبار وتجنب اسلوب الصحافة الصفراء التي تعمل على زيادة اعدادها بنشر الاخبار المثيرة وغير الشفافة، وقال: إن الاسلوب الوحيد الناجح لمواجهة الاعلام المخرّب هو انتهاج الاعتدال والاخلاق.

وفي ختام المراسم بمناسبة الذكرى السنوية الـ 23 لتأسيس مؤسسة ايران الثقافية الاعلامية، تمت إزاحة الستار عن كتاب (ميثاق حقوق المواطنة) الذي أصدرته المؤسسة بثلاث لغات.



