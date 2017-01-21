اكد مساعد وزير الخارجية الايراني حسين جابري انصاري، ان الوفد الايراني سيعمل في مؤتمر آستانة على دعم سبل ايجاد حل سياسي لأزمة سوريا والحوار الجاد بين الفرقاء.

وقال حسين جابري انصاري، الذي يرأس الوفد الايراني بهذا المؤتمر: إن الوفد الايراني سيتابع الافكار التي طرحت خلال المبادرة الايرانية التي اطلقت لإيجاد حل لسوريا قبل عامين والتي تتضمن 4 بنود وتتضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة الدولة السورية على اراضيها واحالة مصير البلاد الى الشعب السوري.

واكد موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية القائم على ان أي لاعب خارجي لا يمتلك الحق في إتخاذ قرار بالنيابة عن الشعب السوري، موضحاً: إن مسؤوليتنا تتمثل بالمساهمة في دعم الحوار السوري - السوري والتمهيد للرجوع الى آراء الشعب. وقد وصل الوفد الايراني فجر السبت الى آستانة.

من جانبه اعتبر مساعد وزير الخارجية الروسي، أن مباحثات آستانة لحل الأزمة السورية هي نتيجة الجهود المشتركة التي بذلتها طهران وموسكو وانقرة لحل الأزمة.

وثمن سيرغي ريابكوف خلال حديثه لمراسل (ارنا) التنسيق بين البلدان الثلاثة، وشدد على أن هذه البلدان تستطيع أن تعزز النتائج التي تحققت نتيجة التشاور فيما بينها خلال اجتماع آستانة.

وفيما أكد على أهمية اجتماع آستانة، اعتبر أن الاجتماع سيبحث الأزمة السورية بعد عدة سنوات من اراقة الدماء، ونوه الى أن البلدان الثلاثة ستبحث الخطوات التالية لحل الأزمة السورية.

كما نوه الى أن توقيع الإتفاق النووي بين ايران ومجموعة (5+1) انعكس بشكل ايجابي على أوضاع المنطقة ومن بينها الأزمة السورية، والحقيقة أن الجمهورية الاسلامية لم تستفد لوحدها من هذا الإتفاق وانما استفادت كافة الاطراف والمنطقة منه.

من جانبه تطرق ميخائيل بوغدانوف مساعد وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط، الى دور التنسيق بين ايران وروسيا في تسوية الأزمة السورية، وفيما أكد على تحقيق انجازات كبيرة على صعيد محاربة الارهاب في سوريا شدد على أن مكافحة الارهاب ستستمر.

ولفت الى أن مشاورات مفيدة بين ايران وروسيا وتركيا جرت لحل الأزمة السورية وان المباحثات ستتواصل، خاصة وأن الاطراف السورية ستجتمع بعد غد الاثنين في آستانة بمشاركة البلدان الثلاثة ومندوب الأمم المتحدة.

وأشار الى أن المشاورات بين ايران وروسيا كانت قائمة منذ عدة سنوات وقد انضمت تركيا اليها واستطاعت البلدان الثلاثة ارساء الهدنة في سوريا، والعمل على عقد اجتماع آستانة الذي يعتبر مقدمة لمسيرة الحل السياسي في هذا البلد.

الى ذلك اعتبر دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين أن موقف إيران يسهم في تعقيد مسألة مشاركة الإدارة الأمريكية في مفاوضات آستانة حول سوريا، وذلك بصفة طهران لاعبا هاما في التسوية السورية.

وفي حديث أدلى به لـ (بي بي سي) السبت، أضاف بيسكوف: مما لا شك فيه أننا رحبنا بالمشاركة الأمريكية، فيما أن الوضع غاية في التعقيد في ظل وجود إيران لاعبا هاما في المسألة السورية وعدم ترحيب الإيرانيين بالولايات المتحدة. هذه المسألة غاية في الأهمية في إطار لعبة حذرة للغاية.

يشار إلى أنه من المنتظر أن تلتئم في العاصمة الكازاخستانية الاثنين، مفاوضات الوفد الموحد عن المعارضة السورية المسلحة ووفد الحكومة السورية.



