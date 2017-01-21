ولا بد من بقاء صواريخ الجيش الروسي في المنطقة المطلة على دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي طالما بقيت خطة إنشاء "الدرع" المضاد للصواريخ الروسية في أوروبا مطروحة للتنفيذ.

وشهد اليوم الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 نشر منظومات صواريخ "إسكندر" في منطقة كالينينغراد، وهي منطقة تتاخم ثلاث دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي هي ليتوانيا ولاتفيا وبولندا. واضطرت روسيا إلى الإقدام على هذه الخطوة لمواجهة تكثيف حشود الحلف العسكرية في شرق أوروبا.

وقال ناطق الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية يوم السبت:

من المستحيل إجلاء هذه الصواريخ من كالينينغراد في حين لا نعرف ما إذا كانت خطة إنشاء الدرع المضاد للصواريخ الروسية في أوروبا تُلغى.