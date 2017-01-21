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رقم الخبر: 185383 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 18:41 الاقسام: دوليات  
البرلمان التركي يصادق على تعزيز صلاحيات أردوغان
اسطنبول تتعرض لثلاث هجمات إرهابية خلال يوم

البرلمان التركي يصادق على تعزيز صلاحيات أردوغان

صادق البرلمان التركي في قراءة ثانية، صباح يوم السبت، على مشروع تعديل دستوري يهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونال نص المشروع 339 صوتا، أي أكثر بتسع أصوات من غالبية الثلاثة أخماس الضرورية لإحالته على الاستفتاء الشعبي العام في الربيع المقبل.

ويقول معارضو أردوغان: إن التعديلات الجديدة خطوة نحو مزيد من الحكم السلطوي في تركيا، فيما يرى الرئيس أنها ستضمن استقرار البلاد في مرحلة مضطربة، وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التي كانت تحكم البلاد في السابق.

وخلال مناقشات دارت مساء الخميس، أقدمت النائبة المستقلة أيلين نازلياكا على تكبيل نفسها بالمنبر احتجاجا على إقرار تعزيز صلاحيات الرئيس، مما تسبب بمشاجرة بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب المعارضة.

وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان، كما أنها تسمح لأردوغان بحكم تركيا حتى عام 2029.

من جانبه هاجم مسلح مجهول الشرطة، السبت، في ثالث هجوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في إسطنبول، وفق ما نقلت "رويترز" عن وكالة دوغان التركية الخاصة للأنباء.

ويأتي هجوم السبت بعد هجومين على مقر الشرطة، وأحد مكاتب حزب العدالة والتنمية الحاكم بقاذفات صواريخ.

وقالت الوكالة إنه لم ترد تقارير بسقوط ضحايا في هجوم اليوم، حين فتح مهاجم النار على مركبة تابعة للشرطة في حي إسن يورت بإسطنبول، ثم فر بعد أن ردت الشرطة بإطلاق النار تاركا سلاحه وحقيبة تحتوي على قذائف.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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