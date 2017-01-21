قام وفد تجاري عراقي برئاسة رئيس جمعية الصداقة العراقية-الايرانية، جياد موحان، بزيارة الى محافظة خراسان الشمالية للبحث في سبل تنمية التعاون بين الجانبين.

وخلال لقائه محافظ خراسان الشمالية (شمال شرق ايران) محمد رضا صالحي، يوم الجمعة، صرح رئيس الوفد العراقي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت خدمات جيدة لجارها العراق، حيث اننا نبحث عن الفرصة للتعويض عن ذلك. وأضاف: اننا وفي هذا السياق سنقوم بزيادة واردات السلع والمواد الغذائية من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال صالحي: انه وبغية تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، فقد أجريت مباحثات تفصيلية بين سفيري البلدين. واعتبر ان الهدف من زيارته الى محافظة خراسان الشمالية هو معرفة طاقات وامكانيات هذه المحافظة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية معها.

من جانبه، قال محافظ خراسان الشمالية: ان لهذه المحافظة إمكانية تصدير مختلف السلع الى العراق. واكد صالحي على الاستثمار في مجال معالجة المحاصيل الخام بالمحافظة، وأضاف: اننا بحاجة في هذا المجال للمزيد من المشاركة والتعاون ونرحب كذلك بالمستثمرين الأجانب من خلال توفير البنية التحتية اللازمة. ودعا التجار العراقيين للمزيد من الاستثمار في محافظة خراسان الشمالية، وقال: ان لهذه المحافظة مختلف انواع المحاصيل الزراعية للتبادل التجاري.