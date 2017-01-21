وأشارت الصحيفة الى أن أكثر من 140 شركة إعادة تأمين صغيرة وكبيرة تجري حالياً مباحثات في ايران لفتح مكتب لها في طهران. واعتبرت ان ايران تتمتع اليوم بمكانة مرموقة بين شركات التأمين، ويأتي ذلك بعد إلغاء الحظر الذي فرض عليها.

واستندت الصحيفة، في تقريرها، الى المعلومات التي نشرها البنك المركزي الايراني، ولفتت الى أن من بين الشركات التي أجرت مباحثات مع ايران كانت شركات فرنسية وبريطانية وألمانية ويابانية وسويسرية، وقد عبرت عن رغبتها في العمل في ايران أكثر من غيرها.

ورأت الصحيفة ان ايران تتمتع بجذابية اقتصادية كبيرة لوجود 80 مليون نسمة تقطنها، إلا أن مستوى انتشار شركات التأمين في ايران منخفض للغاية. كما اعتبرت ان العمل في سوق التأمين صعب في ايران وذلك لأن النظام البنكي الايراني معقد، الأمر الذي يستدعي وجود بنوك قوية. ونوهت الصحيفة أيضاً الى أن الولايات المتحدة لم تلغ كافة الحظر الذي فرضته على ايران، وان تولي الرئيس دونالد ترامب يخفض مستوى الثقة.

وإعادة التأمين هو التأمين الذي يتم شراؤه من قبل شركة تأمين من شركة تأمين أخرى أو أكثر، كوسيلة لإدارة مستوى الخطر أو التخفيض من قيمة الضرائب أو لأسباب أخرى. بمعنى آخر، أن تدفع شركة التأمين جزءاً من أقساط التأمين التي تحصل عليها من المؤمن عليهم لشركة إعادة تأمين تضمن لها في مقابل ذلك جزءاً من الخسائر، فاذا وقع الخطر المؤمن ضده لجأ المؤمن عليه إلى شركة التأمين التي تدفع له تعويضاً على الخسارة ، ثم شركة التأمين بدورها تطالب شركة إعادة التأمين بدفع جزء من التعويض حسب الاتفاق المبرم بينهم.