أكد السفير الايراني في بلغراد حسين ملاعبداللهي، ومساعد رئيس الوزراء وزير التجارة والسياحة الصربي راسيم لياييتش، على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وفي هذا اللقاء الذي جرى الجمعة، أكد الجانبان ضرورة الانعقاد الناجح للاجتماع الخامس عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وصربيا المقرر عقده في بلغراد.

واعتبر السفير الايراني التعاون المصرفي وتسهيل إصدار التأشيرات عاملين للإسراع في مسيرة تنمية التعاون التجاري وزيادة التبادل السياحي بين البلدين، معلناً استعداد الجمهورية الاسلامية للتعاون في هذه المجالات.

ودعا ملاعبداللهي الى زيادة تبادل المعلومات التجارية والاقتصادية بين البلدين، معلناً بأنه لهذا الغرض سيقام ملتقى للتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية في عاصمتي البلدين ايران وصربيا بالتناوب. واعتبر المشاركة الفاعلة للناشطين الاقتصاديين في البلدين في المعارض التخصصية لكل منهما عاملاً مهماً للتعرف على طاقات وإمكانيات وحاجات كل منهما للآخر.

من جانبه، أكد مساعد رئيس الوزراء وزير التجارة والسياحة الصربي على مكانة البلدين في المنطقة، معتبراً تنمية التعاون بين البلدين بأنها تخدم مصالح المنطقة كلها. وأعرب عن أمله بافتتاح مركز تجاري ايراني في بلغراد قريباً لتصبح مكاناً للاتصال المباشر بين الناشطين الاقتصاديين والتجاريين في المنطقة وبين نظرائهم الايرانيين.

وأكد لياييتش على زيادة التبادل السياحي بين البلدين، داعياً الجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة في المعرض السياحي الدولي في صربيا.