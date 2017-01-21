ووصف عباس آخوندي، في اجتماع مجلس النقل والمواصلات وبناء المساكن في محافظة بوشهر، بأنها جوهرة الخليج الفارسي التي تستطيع أن تساهم في تنمية ايران، وقال: ان الخطوة الأولى في تطوير بوشهر تتمثل بتطوير ميناء المدينة والذي بدأ في عام 2014. وأضاف: ان تطوير ميناء بوشهر كلف أكثر من 400 مليار تومان (الدولار=3300 تومان) والذي تم اجتذاب الاعتمادات المرتبطة من مصادر غير حكومية للمرة الأولى.

وأشار آخوندي الى تفقده لجزيرة نكين (الجوهرة) التي يتم إستحداثها في ميناء بوشهر، وقال: ان ورشة العمل ناشطة، كما ان تطوير الميناء سيساهم في تطوير المدينة أيضاً. ولفت الى أن أحداث جزيرة نكين سيوفر إمكانية رسو سفن بطاقة 50 ألف طن، وهو ما يساهم في تنمية حياة أهالي بوشهر.

ونوه آخوندي الى أن الوزارة تبحث عن مستثمر دولي لبناء مطار جديد في بوشهر وكذلك تطوير المطار الحالي الذي ينبغي درجه على جدول الأعمال لأنه يحمل دوراً مهماً في تحديد مصير المحافظة. وأشار الى مطالب النواب عن أهالي محافظة بوشهر لإدخال مشروع مد سكة حديد شيراز - بوشهر حيز التنفيذ. ووصف هذا المشروع بأنه يكتسب أهمية للغاية، حيث شكل موضوعاً للمفاوضات مع عدد من الشركات الصينية للاستثمار والمشاركة في مد سكة الحديد المذكورة.