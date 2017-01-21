وخلال لقائه مع تسيبولسكي، الخميس، في مقر سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية بموسكو، أشار السفير مهدي سنائي الى وتيرة تنمية العلاقات بين البلدين، وقال: نشهد اليوم تطورات لافتة وغير مسبوقة في تنمية العلاقات بين البلدين، وهذا منعطف في العلاقات الثنائية والذي حصل لا شك من خلال إرادة مسؤولي البلدين والاتصالات المستمرة بينهم.

ورحب سنائي بتنمية العلاقات مع مناطق القوقاز الشمالي في روسيا، وقال: ان المشتركات التاريخية والثقافية وأيضاً المناطق الخلابة والمناخ الرائع والى جانب وجود مياه العيون الدافئة والمعدنية في القوقاز الشمالي، من شأنه أن يكون مناسباً جداً لاستقطاب السياح الايرانيين، والآن فان علاقات تتكون في الوقت الحاضر بين العديد من مناطق ايران مع القوقاز الشمالي، مبدياً الرغبة بإقرار هذه العلاقات أيضاً مع جمهورية الشيشان.

وخلال اللقاء، أعلن الجانب الروسي عن موافقته لعقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التعاون بين مناطق ومحافظات البلدين لمدة يومين من الفترة الزمنية الواقعة بين 14 و19 شباط/ فبراير القادم، بمدينة ساري (مركز محافظة مازندران)، وقال: في الوقت الحاضر فان محافظات تشليابينسك وأومسك وأورلوف واستاراخان وجمهورية داغستان أعلنت استعدادها للمشاركة في هذا الاجتماع، كما ان سائر المناطق ستعلن رأيها بعد التحديد النهائي لموعد الاجتماع، مقترحاً عقد ملتقى تجاري بمشاركة مختلف مناطق ايران ليتعرف مسؤولو المناطق الروسية على قدرات المحافظات الايرانية.

وأضاف تسيبولسكي: من المقرر عقد ملتقى تجاري بمشاركة مختلف مناطق ومحافظات روسيا خلال الصيف أو الخريف القادم، في محافظة استاراخان، ستقدم خلالها كل محافظة مشاريعها.. ونرغب بمشاركة مسؤولي المناطق الايرانية في هذا الملتقى لتطوير التعاون الثنائي.

ولفت المسؤول الروسي الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 79 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأخيرة من سنة 2016، في حين انخفض حجم التبادل التجاري الروسي مع أغلب شركائها الرئيسيين بشكل ملموس. كما أشار الى الفرص والقدرات السياحية في محافظات القوقاز الشمالي، وقال: لقد ارتفع عدد السياح الايرانيين الى روسيا خلال العام الماضي بنسبة 80 بالمائة، وبما أن مناطق القوقاز الشمالي تتمتع بإمكانات ومعالم سياحية، فان هذه المناطق وفضلاً عن موسكو وسانبطرزبورغ وسوتشي، يمكنها أيضاً أن تستقطب السياح الايرانيين.