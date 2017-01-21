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رقم الخبر: 185376 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 18:32 الاقسام: اقتصاد  
(ATR) تعلن عن توقيع صفقة مع إيران لشراء طائرات ركاب

(ATR) تعلن عن توقيع صفقة مع إيران لشراء طائرات ركاب

قال رئيس شركة (ايه.تي.آر) الأوروبية لصناعة الطائرات: ان المفاوضات بشأن صفقة مع إيران لشراء 20 طائرة ركاب للمسافات القصيرة اكتملت وإن توقيع العقد بات وشيكاً.

وقال كريستيان شيرار، في تصريح، يوم الجمعة: (أكملنا المفاوضات ومن المفترض أن نوقع العقد في وقت قريب). وأعلنت (ايه.تي.آر) -المملوكة لايرباص وليوناردو فينميكانيكا الإيطالية- في فبراير/ شباط، عن طلبيات مبدئية من إيران للحصول على 20 طائرة من طراز (ايه.تي.آر 72-600) ذات محركين.

وقال مسؤولون إيرانيون في ديسمبر/ كانون الأول: ان العقد الذي يتضمن شراء 20 طائرة تبلغ قيمته 400 مليون دولار.

ووقعت إيران عقوداً مع شركتي ايرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية لصناعة الطائرات العام الماضي بغية شراء نحو 180 طائرة في أكبر صفقة تجارية تبرمها طهران مع الغرب منذ عام 1979.

 
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