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رقم الخبر: 185375 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 18:30 الاقسام: اقتصاد  
شركة ناقلات النفط الإيرانية تنفي تأخير تفريغ إحدى ناقلاتها في ميناء إسباني

شركة ناقلات النفط الإيرانية تنفي تأخير تفريغ إحدى ناقلاتها في ميناء إسباني

نفت شركة الناقلات الوطنية الايرانية، تقارير إعلامية زعمت، توقف ناقلة نفط تابعة لها في ميناء إسباني لقرابة شهر بانتظار ترخيص لافراغ حمولتها.

وكان موقع (آرغوست ميديا) قد زعم في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن ناقلة نفط ايرانية بحمولة مليون برميل، عالقة في ميناء إسباني منذ قرابة شهر، تترقب صدور ترخيص لإفراغ الحمولة. وأكدت شركة الناقلات الوطنية الايرانية، في بيان، أن الناقلة المذكورة في التقارير الإعلامية، تتبع ملكيتها للشركة الوطنية وتم تأجيرها لشركة نفط عملاقة لاستئناف العمل في السوق الاوروبية. وأضاف البيان: ان الناقلة تم تأجيرها لشركة نفط إسبانية، وقد رست في ميناء (الجيسيراس) الإسباني وقد أفرغت حمولتها دون تأخير وغادرت بدورها المرفأ.

من جهة ثانية، أكد البيان على استئناف ناقلات النفط الايرانية نشاطها في السوق الأوروبية دون معوقات، مبيناً بأن ناقلتي نفط تتبعان للشركة الوطنية، بحمولة 2 مليون برميل نفط، أبحرتا الى هولندا وستتوجهان الى مرافئ أخرى بمجرد إفراغ حمولتهما.

 
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