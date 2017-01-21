ستعرض مجموعة ايران خودرو لصناعة السيارات (آيكو) منتجاتها في معرض منتجات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي سيقام في مسقط خلال فترة 23 إلى 27 يناير/ كانون الثاني 2017.

وسيفتتح هذا المعرض بحضور محمد رضا نعمت زادة وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني، وعلي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني.

سيقام هذا المعرض بمشاركة حوالي 90 شركة إيرانية، وستعرض مجموعة آيكو الصناعية منتجاتها مثل (دنا) و(سمند سورن) و(رانا) على مساحة تبلغ 300 متر مربع. كما ستعرض شركة خدمات مابعد البيع لمنتجات آيكو (ايساكو)، آخر منجزاتها في المعرض المذكور.

وتعتبر سلطنة عمان من أهم الشركاء التجاريين للجمهورية الإسلامية الإيرانية في منطقة الخليج الفارسي، حيث تشكل سوقاً جيدة لمنتجات آيكو. وفضلاً عن ذلك، فان السلطنة ذات علاقات اقتصادية طيبة وعميقة مع ايران، وتسعى مجموعة آيكو الصناعية لتوسيع نطاق عرض منتجاتها في هذا البلد.

وتعتبر سيارة (دنا) أحدث منتجات الشركة الأكبر لصناعة السيارات في الشرق الأوسط، مجموعة آيكو الصناعية، وتنوي الشركة إنتاجها في منطقة الدقم في سلطنة عمان وتوريدها إلى الأسواق العمانية.