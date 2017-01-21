وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، انه من المقرر أن يتم يوم الثلاثاء القادم تدشين خط أنابيب لتصدير الغاز الايراني الى العراق وبدء عمليات ضخ الغاز الى هذا البلد.

وكان الجانبان الايراني والعراقي قد وقعا مذكرة تفاهم حول تصدير الغاز الايراني الى العراق في عام 2009، وتحولت هذه المذكرة فيما بعد الى اتفاقية نصت على تصدير ايران من 20 حتى 25 مليون مترمكعب من الغاز الى العراق.

وفي تشرين الأول من العام الماضي، تم التوقيع على اتفاقية ثانية حول تصدير الغاز الايراني الى العراق، وتم الاتفاق على نقل من 25 حتى 40 مليون مترمكعب من الغاز لتأمين وقود محطة (شط البصرة). وواجهت عمليات إنشاء الخط بعض الصعوبات وذلك بسبب القضايا الأمنية في العراق، حيث كان المتوقع أن يتم إرسال الغاز من ايران الى العراق بدءاً من عام 2013.

على صعيد آخر، دعا المسؤولون في محافظة واسط العراقية، لدى مباحثاتهم التي أجروها مع مسؤولي الاقتصاد والتجارة في محافظة ايلام (غرب البلاد)، مؤسسة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية الايرانية الى بناء مدينة صناعية في مدينة الكوت (مركز محافظة واسط).

وأعرب مالك خلف الوادي محافظ واسط، خلال المباحثات التي أجراها مع الوفد الاقتصادي والتجاري لمحافظة ايلام، عن رغبة المحافظة في أن تتولى شركة بناء المدن الصناعية في ايلام بناء مدينة الكوت الصناعية. وأشار الى أن المحافظة حصلت على موافقة وزارة الصناعة العراقية لبناء المدينة الصناعية في الكوت، مؤكداً ان المحافظة توفر كل الامكانيات اللازمة لبناء المدينة الصناعية.

من جانبه، لفت عادل حمزة الزركاني، نائب المحافظ، الى أنه مع الأخذ بنظر الاعتبار تجارب ايران وتقنياتها في بناء المدن الصناعية، فان بناء المدينة الصناعية يعد من أولويات المحافظة. ونبه الى أن الحكومة العراقية خصصت في ميزانية عام 2017 المبالغ والاعتمادات المالية اللازمة لبناء المدينة الصناعية، وبالتالي فان المحافظة لا تواجه مشكلة في هذا الاطار.

من جانبه، أكد مرتضى دارائي، المدير التنفيذي لشركة بناء المدن الصناعية في ايلام، ان المسؤولين في محافظة ايلام يولون أهمية بالغة للعلاقات الاقتصادية مع محافظة واسط لجوارها للمحافظة. وشدد على أن المحافظة تسعى الى علاقات مستديمة وعميقة على الصعيد الصناعي مع العراق وخاصة محافظة واسط، وأنها مستعدة لأي تعاون لتحقيق هذا الغرض.

هذا وقام وفد تجاري عراقي برئاسة رئيس جمعية الصداقة العراقية-الايرانية، جياد موحان، بزيارة الى محافظة خراسان الشمالية للبحث في سبل تنمية التعاون بين الجانبين.

وخلال لقائه محافظ خراسان الشمالية (شمال شرق ايران) محمد رضا صالحي، يوم الجمعة، صرح رئيس الوفد العراقي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت خدمات جيدة لجارها العراق، حيث اننا نبحث عن الفرصة للتعويض عن ذلك. وأضاف: اننا وفي هذا السياق سنقوم بزيادة واردات السلع والمواد الغذائية من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال صالحي: انه وبغية تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، فقد أجريت مباحثات تفصيلية بين سفيري البلدين. واعتبر ان الهدف من زيارته الى محافظة خراسان الشمالية هو معرفة طاقات وامكانيات هذه المحافظة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية معها.

من جانبه، قال محافظ خراسان الشمالية: ان لهذه المحافظة إمكانية تصدير مختلف السلع الى العراق. واكد صالحي على الاستثمار في مجال معالجة المحاصيل الخام بالمحافظة، وأضاف: اننا بحاجة في هذا المجال للمزيد من المشاركة والتعاون ونرحب كذلك بالمستثمرين الأجانب من خلال توفير البنية التحتية اللازمة. ودعا التجار العراقيين للمزيد من الاستثمار في محافظة خراسان الشمالية، وقال: ان لهذه المحافظة مختلف انواع المحاصيل الزراعية للتبادل التجاري.