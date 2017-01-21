  • السبت ٢٢ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • السبت , يناير 21, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185371 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 16:12 الاقسام: منوعات  
تفاديا للإحراج.. التحرك لحل أزمة المراحيض الذكية!

تفاديا للإحراج.. التحرك لحل أزمة المراحيض الذكية!

لطالما تسببت المراحيض اليابانية الذكية بالحرج للأجانب الذين يزورون البلاد بسبب عجزهم عن استخدامها، مما دفع السلطات اليابانية إلى التحرك للبحث عن حل.

حيث أعلنت جمعية تصنيع المراحيض في اليابان، الثلاثاء، أنها وضعت مجموعة جديدة من الرسوم التوضيحية على لوحات التحكم الخاصة بالمراحيض العمومية لتسهيل استخدامها على هؤلاء الأجانب.

وقالت الجمعية في بيان إن هذه الخطوة جاءت بعد أن وجدت صعوبة لدى كثير من الأجانب في استخدام المراحيض العامة في الفنادق والمرافق العامة، نتيجة عدم قدرتهم على فهم رموز لوحات المفاتيح الخاصة بها).

وستستخدم المراحيض الجديدة ثمانية رموز مقابلة لثماني عمليات أساسية هي: فتح الغطاء وإغلاقه، فتح المقعد وإغلاقه، سحب السيفون بمياه أقل أو أكثر، تنظيف، تجفيف، وأخيرا توقف.

وبحسب مسح أجرته الجمعية عام 2014، فشل 25 بالمئة من مستخدمي المراحيض اليابانية الأجانب في معرفة كيفية استخدامها، في حين كان الكثيرون منهم يضغطون على (زر الطوارئ) طلبا للمساعدة.

وتقول الجمعية إن الصور التوضيحية الجديدة على المراحيض ستساهم في إنجاز مهمتها المتمثلة في (نشر ثقافة المراحيض النظيفة للناس في جميع أنحاء العالم).

 

 

 

 

      

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0732 sec