لطالما تسببت المراحيض اليابانية الذكية بالحرج للأجانب الذين يزورون البلاد بسبب عجزهم عن استخدامها، مما دفع السلطات اليابانية إلى التحرك للبحث عن حل.

حيث أعلنت جمعية تصنيع المراحيض في اليابان، الثلاثاء، أنها وضعت مجموعة جديدة من الرسوم التوضيحية على لوحات التحكم الخاصة بالمراحيض العمومية لتسهيل استخدامها على هؤلاء الأجانب.

وقالت الجمعية في بيان إن هذه الخطوة جاءت بعد أن وجدت صعوبة لدى كثير من الأجانب في استخدام المراحيض العامة في الفنادق والمرافق العامة، نتيجة عدم قدرتهم على فهم رموز لوحات المفاتيح الخاصة بها).

وستستخدم المراحيض الجديدة ثمانية رموز مقابلة لثماني عمليات أساسية هي: فتح الغطاء وإغلاقه، فتح المقعد وإغلاقه، سحب السيفون بمياه أقل أو أكثر، تنظيف، تجفيف، وأخيرا توقف.

وبحسب مسح أجرته الجمعية عام 2014، فشل 25 بالمئة من مستخدمي المراحيض اليابانية الأجانب في معرفة كيفية استخدامها، في حين كان الكثيرون منهم يضغطون على (زر الطوارئ) طلبا للمساعدة.

وتقول الجمعية إن الصور التوضيحية الجديدة على المراحيض ستساهم في إنجاز مهمتها المتمثلة في (نشر ثقافة المراحيض النظيفة للناس في جميع أنحاء العالم).