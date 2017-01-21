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رقم الخبر: 185370 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 16:10 الاقسام: منوعات  
سم العقرب أغلى سائل في العالم ..

سم العقرب أغلى سائل في العالم ..

نشر موقع (فيرال ميجا) مقطع فيديو يظهر مجموعة من أغلى 10 سوائل في العالم، وجاء الأغلى بين المجموعة سم العقرب الشهير، والذي يدخل في العديد من الصناعات، وأقل من سم واحد كافِ لقتل إنسان بالغ في لحظات.

حيث يبلغ سعر الجالون الواحد 39 مليون دولار أمريكي، والذي يصنع منه أمصال ضد لدغات العقارب القاتلة، حيث تبلغ تكلفة 3 غرامات من السم 30 ألف دولار أمريكي.

ويتم استخراج السم يومياً من عدد ربع مليون عقرب حول العالم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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