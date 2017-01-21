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رقم الخبر: 185369 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 16:08 الاقسام: منوعات  
طبق (كنافة) يشعل معركة عنيفة بين سوريين ومصريين

طبق (كنافة) يشعل معركة عنيفة بين سوريين ومصريين

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من السيطرة على اشتباكات نشبت بين مصريين وسوريين في منطقة 6 أكتوبر جنوب العاصمة المصرية القاهرة بسبب خلاف بين مصري وصاحب محل سوري على سعر قطعة كنافة.

وبدأت الواقعة بخلاف نشب بين شاب مصري وصاحب محل الحلويات حول سعر قطعة كنافة، وانتهت برفض السوري بيع الكنافة للمصري، ما اضطر الأخير للإستعانة بأصدقائه للاشتباك مع السوري الذي استعان هو الآخر بأصدقائه السوريين من أصحاب المحال في المنطقة. ونشبت مشاجرة حامية انتهت بتكسير واجهات المحال، وإصابة عدد من الطرفين تم نقلهم للمستشفيات.

وقامت قوات الأمن بتطويق المنطقة، وفرضت طوقاً حول المحال التجارية لمنع تجدد الاشتباكات، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

يذكر أن مدينة 6 أكتوبر يتركز فيها عدد كبير من السوريين، حيث يعملون في مجال بيع وتصنيع الحلويات والأقمشة والأكلات الجاهزة والمطاعم.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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