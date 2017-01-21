قال الروائي بول أوستر الكاتب والمخرج الأميركي المولود في 3 فبراير 1947 في مدينة نيو آرك في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، لأبوين ينحدران من أصل بولندي، والذي اشتهر بكتابات روايات بوليسية ذات طابع خاص، وترجمات للشعر والكتب باللغة الفرنسية بأنه: (سيبقى يعلي صوته قدر ما يستطيع، ذلك أنه لا يستطيع أن يعيش لوحده).

عندما كان أوستر في الرابعة عشر من عمره، قتلت صاعقة نزلت من السماء صبياً كان يبعد عنه إنشات قليلة: (كنا 20 صبياً في مخيم صيفي حاصرتنا عاصفة كهربائية في الغابة. اقترح الصبي علينا أن نذهب إل العراء. ولكن ما إن خطا أمامي خطوتين، إلا وصعقته قرب السياج. كنت قريبا منه جدا. كان رأسي يلتصق بقدميه).

ويتابع: (كان شيئاً لم أستطع تجاوزه. فما حدث كان يسكنني دائماً. أعتقد بأن ذلك اليوم كان الأهم في حياتي).

تخرّج أوستر من جامعة كولومبيا عام 1970 انتقل بعدها إلى باريس حيث كسب عيشه من ترجمة اللغة الفرنسية.

بدأ ينشر قصائده ومقالاته ورواياته وترجمات لأسماء شأن مالارميه وجوبيرت. بعد أن نشر كتابه ذائع الصيت (اختراع العزلة) نال كتابه ( ثلاثية نيويورك)، شهرة واسعة والذي استخدم فيه شكلاً بوليسياً عالج فيه قضايا وجودية ومسائل الهوية والمكان واللغة والأدب خالقاً لنفسه إطاراً ما بعد حداثي.

وفي معرض مقارنته العملين يقول أوستر: (أعتقد أن العالم مليء بالأحداث الغريبة. والواقعية أكثر غموضاً مما نعتقد. وبهذا المعنى فإن (الثلاثية) تنبثق من (اختراع العزلة).