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رقم الخبر: 185366 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 16:03 الاقسام: منوعات  
أول مقالة صحفية في العالم يكتبها (روبوت)!

أول مقالة صحفية في العالم يكتبها (روبوت)!

تم نشر المقال الأول للصحفي الروبوت (شياو نا) في الصحف المحلية الصينية.

المقال تناول مواضيع السياحة، مع اقتراب الإحتفال برأس السنة الصينية.

والأمر المثير للإعجاب بأن الروبوت (شياو) استطاع كتابة 300 حرف في مقاله في ثانية واحدة.

وقال المختصون الذين قاموا بإختراع الروبوت وأجروا عليه تعديلات كثيرة، بأن الحالة الفنية للروبوت تسمح له بتحليل البيانات المعلوماتية التي يحصل عليها، ليعمل كمحرر صحفي، وهو قادر على كتابة النصوص الطويلة والقصيرة.

ولكن هذا لا يعني على المدى القريب الاستغناء عن خدمات الصحفيين البشر، وذلك لأن الروبوت لا يتمتع بخاصية طرح الأسئلة بشكل بديهي أي في الوقت المطلوب.

ويؤكد الباحثون أنه في المستقبل ستصبح الروبوتات مساعد مهم للصحفي.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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