تمر هذه الأيام علينا وملتقى الثقافي بين ايران والعالم العربي يقيم في طهران، فنظرا الى اهمية الحوار بين ايران ودول الجوار العربي وبناء علی الحالات والظروف التي تهیمن علی المنطقة، فيما يلي آراء حجة الإسلام الدکتور أحمد مبلغي، رئیس جامعة المذاهب الإسلامیة الذي بداية يشرح لنا ضرورة طرح الحوار الثقافي وأولویاته، فيقول:

لا شک أنّ الحوار من أهمّ آلیات حل المشاکل، وهو یمهّد للوصول إلی حلّ مشترک للقضایا المشترکة. ولا شک أنّ إیران والعرب تجمعهم الکثیر من القضایا ذات الإهتمام المشترک،کما هناک الکثیر من القواسم المشترکة مثل الدین، والجغرافیا، لأنّهم ینتمون إلی منطقة جغرافیة واحدة، ولهم تاریخ مشترک،کما لهم رأسمال مشترک، وکذلک الحال بالنسبة للثقافة والتقالید والطقوس الإجتماعیة. بناء علی ما سلف، یجب قبل إنطلاق في الحوار، التأکید علی هذه القواسم المشترکة بین إیران والعرب، سواء من الناحیة التاریخیة أو من الناحیة الدینیة أو الناحیة الجغرافیة أو من ناحیة المصالح المشترکة. وفي الظروف الراهنة تجمع بین الشعبین الکثیر من أوجه الإشتراک وهذا ما یوجب علینا التقارب والتضامن، فإن لم یکن بینهما تقارب وتواصل سوف تیسر بهم الأمور نحو ما لا یضمن لهم مصالحهم لأنّ تعمیق الهوّة بین الطرفین تتنافی تماماً من ضمان المصالح المشترکة، وغنی عن القول والإیضاح أنّ الحوار وتبادل الآراء هو الضمان الوحید للوصول إلی المصالح لدی کل من الطرفین. إنّ الحوار هو الطریق الأوّل والأهم في الوقت نفسه. وطبعاً یمکن بالتزامن من الحوار القیام ببعض الإجراءات التي من شأنها أن تردم الثغرة بین الطرفین، إذن قضیة الحوار العربي الإیراني إما لم تُطرح علی الطاولة من قبل، وإما لم یولها أحد الإهتمام اللازم بسبب عدم الإکتراث بهذه الأمر وکان تُطرح بشکل مقطعي وعابر ولیس بشکل جذري ومتواصل ومتکامل.

لکن یجب أن نعلم أنّ هذه الآلیات لابد أن تمتلک بعض الخصوصیات، وفي حال إنعدام هذه الخصوصیات،إما أن تکون هذه الآلیة عدیمة الفاعلیة وإمّا فاعلیتها لم تبلغ المستوی المأمول ولم تأت بالنتائج المرجوّة. وأولی هذه الصفات والخصوصیات هي التحلّي بالأدب والأخلاق الحسنة. یجب الإلتزام بمبدأ الحوار والإحترام المتقابل خاصّة أنّ الحوار والنقاش یتناول القضایا الثقافیة. وقبل کل شيء یجب أن یکون الحوار في إطار مجموعة من القیم الثقافیة والإلتزام بمبادئ الحوار وتبادل الرأي. فإن یتمّ الإلتزام المطلق بثقافة الحوار سوف تکون مخرجات الحوار کبیرة جداً.

ثانیاً: یجب أن یکون الحوار متواصلاً ولا نقیم المؤتمرات والجلسات بین الفینة والأخری بصورة متقطعة الأوصال.لأنّ هذه الطریقة لم تأت أُکُلَها لابد من إستمراریة الحوار.

وأضاف الدكتور احمد مبلغي: یجب أن یقف طرفي الحوار الثقافي علی مسافة واحدة وعلی مستوی واحد، ولا ینبغي أن یتعالی أحد الطرفین علی الآخر ویحاول أن یأخذ موقف المؤثّر وینظر إلی الآخر نظرة إستعلائیة، ولا یجوز لأحد القول بأنّه له کلمة الفصل في الحوار ولا صوت یعلو فوق صوته لأنّ هذا سوف یجرّ الحوار إلی الطریق المسدود ویضع الطرفین في مأزق، حتی إن کان أحد الأطراف نبیاً والطرف الآخر من المشرکین. ینبغي مراعات جانب الإعتدال في الحوار وعدم الإنحیاز لطرف دون آخر، لابد أن یراعی التکافؤ والتلائم،حتی وإن کان بصورة إفتراضیة وشکلیة لأنّ هذا یأتي بنتائج نفسیة،فإن شعر أحد الأطراف بأنّ الآخر ینظر إلیه نظرة دونیة ویتعالی علیه، سوف یؤدي إلی عزوف الآخر من ساحة الحوار والنقاش. وهذه قضیة هامّة یجب الإهتمام بها.

ثانیاً: یجب تحاشي أي نوع من الصدام وسوء الاخلاق؛ ثالثاً: یجب الترکیز علی القواسم المشترکة، لأنّ المقصود من الحوار هو الوصول إلی التفاهم، ولا نستعرض الختصاصات وأوجه التمییز للآخر سواء کان دینیة أو غیر دینیة ولا ننطلق من الخصوصیات الثقافیة والدینیة، وإن کان ثمّة إختلاف بین هذه الخصوصیات یجب عدم الإکتراث بها والتأکید علی القواسم المشترکة. بتعبیر آخر لا ینبغي مصادرة القواسم المشترکة وتفسیرها بشکل یخدم مصلحتنا وإنّما یجب الإتفاق علی قرائة مشترکة، وثمّة عقیدة في مجال حوار الأدیان تقول أنّ الأدیان یجب أن تدعوا إلی القاسم المشترک بینها وهي التوحید، علی الرغم من أنّ المسیح تقول أنّ الله ثالث ثلاثة وتؤمن بالتثلیت، وعلی الرغم من أنّ بعض أهل الکتاب یقدمون تفسیراً مختلفاً من التوحید، إلا أنّ الدین یدعوا الناس إلی کلمة سواء ألا یعبدوا إلا الله.یجب علینا نحن الإیرانیین أن نلقي الضوء في حوارنا مع العرب علی القضایا المثیرة للجدل لکي نتمکن من إبراز القواسم المشترکة وإغنائها ومن أبرزها هذه القضایا الإجتماعیة الراهنة.

وأضاف حجة الإسلام الدکتور أحمد مبلغي: علی سبیل المثال کان لکل من إیران والعرب عصراً ذهبیاً في تاریخهم، وکلاهما کانا یؤدیان درواً کبیراً في الإنتاج الحضاري والإجتماعي؛ والیوم یستطع العرب والإیرانیون إنجاز الکثیر في المجال الإداري والحکومي، والدیواني، وحتی في مجال الشعر والعلاقات الثقافیة والعلاقة بین الأجیال القادمة.

المقصود من سؤالنا هو العلاقة الثنائیة التي یمکن التأکید علیها في العصر الراهن.

نحن في هذه الحقبة الزمنیة نقول فقط بأنّنا عندما نقلي نظرة إستشرافیة علی تاریخنا ونقدم قرائة مشترکة من التاریخ،

ولا نقوم بقرائة عربیة أو إیرانیة وإنّما نؤکد علی المصیر المشترک ونبقی علی تواصل مستمر. فقد شهدت العلاقات الإیرانیة العربیة إندماجاً وتماسکاً کبیراً بحیث لا یمکن الفصل بینها،فقد کانت العلاقات متشابکة في المجال الإداري والإجتماعي وغیرها من المجالات وکانت العلاقات الثنائیة وطیدة بشکل کبیر. لذلک علینا رصد الجذور التاریخیة للعلاقات الثنائیة وکشف أسباب تحسین العلاقات لکي نقیمها من جدید علی تلک الطریقة القدیمة ونحذو حذو القدماء في التواصل والتعامل الثنائي. یجب أن نضع حجر الأساس علی تلک القیم المشترکة التي جزء منها عام ویتناول کل مجالات الحوار وجزء منها خاص ویرتبط بحوار الإیراني العربي. ومن نافل القول أنّ جزء من هذه القیم تمسّ بعض الحساسیات التي یشعر بها العرب تجاه الإیرانیین أو الحساسیات التي نشعر بها نحن تجاه العرب.ولا ینبغي أن تنلطلق القیم السائة في هذه المناقشات والحوارات من رحم هذه الحساسیات المثیرة للجدلو المعدیة للعرب أو الإیرانیین،یجب السیطرة علی هذه القضایا الجدلیة بشکل من الأشکال وإحتواء کل ما من شأنه أن یثیر الخلاف بین إیران والعرب ونعطي الأولویة للقیم المشترکة لکي یکون حورانا في مساره الصحیح ونبني الثقة بیننا وبین العرب وأن تکون الثقة هي أساس الحوار ومنطلقه لکي یشعر الآخر بأنّنا نهدف إلی التعایش السلمي والتعاون المشترک ولا نرید فرض مطالبنا علی الآخر. فإن شعر الآخر بأنّ الحوار یتجه نحو فرض الإدارة والهیمنة، فإنّ هذا سوف یُنفّر الأخر من مواصلة الحوار ویثنیه عن إقامة أي نوع تواصل، لأنّه یشعر بأنّ طرفه في الحوار یمتلک آلیات ویرید أن یستغلها من أجل فرض هیمنته.

القضیة الأخری المتعلّقة بثقافة الحوار هي تبیین أهداف الحوار؛ ما هي أهداف العرب من الحوار؟ هل من هي من أجل التدخل والنفوذ في القضایا السیاسیة؟ کلّا،یجب علینا تحدید أهدافنا ونؤکد للعرب بأنّنا نرید التعایش السلمي والعیش المشترک بسلام، ونرید إزالة التوتّر و الجدل و نقضي علی کل أنواع الخلاف الطائفي، والمذهبي، والعرقي وأن نعمل بشکل یریل الغموض ونخرج هذا الحوار من هذه الضبابیة التط تکتنفه وتثیر الشکوک حوله ونضع محاور البحث دائماً في متناول الطرفین بشکل یخلو من الغموض و الضبابیة لکي یحفّز الأطراف علی مواصلة الحوار.لأنّ عرض الأهداف بشکل واضح یُحفّز الآخر علی تقییم نفسه علی أساسها ویحاول التلائم معها. القضیة الأخری تتعلّق بطریقة إدارة الحوار؛ إدارة الحوار مسألة بالغة الأهمیة، ولابد من وجود أشخاص یدیرون الحوار علی أساس الأهداف،

والإستراتجیات، والقیم، والحالات الطارئة ویوجّهوا الحوار نحو النتائج المرجوّة، وإدارة الحوار لا تکمن في إقامة الجلسات وإلقاء المحاضرات، والأهم من شيء هو عدم تسییس الحوار وإبعاده من القضایا السیاسیة والأهداف والمأرب التي یطمح إلیها رجال السیاسیة، لأنّ قاعدة هذا الحوار ولبنته هي الثقافة ونرید بناء الحوار علی هذه القاعدة والهدف الذي نطمح إلیه هو خلق بیئة مواتیة للتعایش السلمي والعیش المشترک بسلام و تقلیص الإنعکاسات السیاسیة وتأثیرها علی المجتمع والحیاة الیومیة،لذلک تتطلّب هذه القضایا المزید من الإهتمام والعنایة.

وبما أنّ عملنا یرتکز علی المجال الثقافي، یجب أن یتمحور إهتمامنا علی کل شخصیة ثقافیة في العالم العربي وکل من یطلق علی علمه عنوان العمل الثقافي،علی سبیل المثال لا یمکن الذهاب إلی السیاسي ومطالبته القیام بالعمل الثقافي، ومن الممکن أن یکون للمثقف میول سیاسیة،لکن علی أیّة حال لیس من الممکن الترکیز علی عامّة الناس أو السیاسیین و عدم الإکتراث بالمثقفین، بل ینبغي أن یتمحور إهتمامنا علی المثقفین والمفکرین خاصة من لهم نشاط في الأوساط الثقافیة وبشکل أخص من یرید تحسین العلاقات الإجتماعیة، والدینیة، والثقافیة بین إیران والعرب، یجب أن تتمحور محاولاتنا حول هذه الشخصیات خاصة أنّ ما نقصده في هذا المضمار هو الثقافة العامّة و لیس الثقافة بمعناها الخاص، لذلک النشاطات العملیة ونشاط المؤسسات الثقافیة المهتمّة بنشر الکتب والمجلات والمؤسسات الناشطة في مجال العالم الإفتراضي،کلها تندرج ضمن النشاطات الثقافیة.

لذلک یجب أن تتمحور محاولاتنا علی من له دور بارز في الساحة السیاسیة.و طبعاً هناک أشخاص مسموعي الکلمة و لهم نفوذ کبیر في قلوب الناس و لهم دراسات مستفیضة حول تاریخ العرب و تاریخ إیران،و لهم توجهات إصلاحیة،و لهم رؤیة تعلو علی کل التوجهات الطائفیة و القبیلة،و إن وُجدت هذه الخصوصیات وعلی مستوی کانت و في کل فرد،یجب التوجه نحوه و إستقطابه لأنّ هذه الشخصیة جدیرة بردم الثغرات بین العرب و الإیرانیین علی حدّ إستطاعتها،و نجد الجامعیین بشکل خاص أکثر إستعداداً لأداء هذا الدور.و قد أثبت الجامعیون العرب والإیرانیون أنّ لهم قدرة هائلة في الإستیعاب،و الفهم،و الإستعداد لتقبل الآخر والقدرة علی التفکیر والمرونة،لذلک علمهم أقرب إلی الفهم و القبول؛لذلک الترکیز علی الجامعیین في هذا المجال هامّ جداً،لکن هذا لایعني أنّ الترکیز والإهتمام یفي بالغرض ذلک لأنّنا نستطیع رسم جدول أعمال و تفریع المجالات البحثیة و مثلاً نکوّن فرعاً حول الدراسات الإیرانیة العربیة في مجال الثقافة و الفن،و الفنون الإیرانیة العربیة في مجال الخط و الرسم و رغبات کل منهما في هذا المجال،و لا ینبغي الإکتفاء بذقامة المعارض،بل نستطیع البدء بمناقشات و حوارات حول الفنون و الثقافة،أو نبدأ بحثاً حول العصور القدیمة بشرط إیجاد أطرها الخاصة.و قد أشعر خلال رحلتي إلی إحدی الدول العربیة بأنّ شعبها یرغب في الإطلاع علی حقبة محدّدة من التاریخ الإیراني مثل تاریخ التعاون العربي الإیراني فنقیم محاضرات حول هذه الحقبة من أجل التقارب و ردم الهوّة بین العرب و الإیرانیین،أو مثلاً یمکن تقسیم العرب إلی قسیمن،قسم من العرب لهم تاریخ عریق و زاهر في الحضارة و الثقافة مثل دول المغرب العربي،لذلک یمکن تبادل الرأي مع هؤلاء بشکل أسهل و لا شک أنّ المحاضرة معهم سوف تأتي بنتائج إیجابیة،لکن لا ینبغي أن تقتصر هذه المحاضرات علی دول المغرب العربي و إنّما یمکن توسیع نطاقها لکي تشمل العالم العربي بأسره و خاصة الجامعات العربیة.

و قصاری القول هو ضرورة التأکید علی خلق مناخ ثقافي منفتح ویجب أن یتمحور حوارنا علی الثقافة العامة وأن نجد المخاطب للثقافة العامّة.و في الوقت نفسه یتحتّم علینا أن نجد الشخصیات الثقافیة التي لها دراسات متخصصة في هذا المجال ولیس من یعاني من الضحالة الثقافیة وتدنّي المستوی العلمي والثقافي.النقطة الأخری تتمثل في تقسیم هذه الدراسات إلی فروع لکي یتمّ الحوار الثقافي في کل مجال علی حده.کما یقتضي الترکیز علی الجامعیین خاصة أولئک الذین لدیهم نظرة ثاقبة تجاه التاریخ و ماضي الشعبین و ربطه بالحاضر،یجب أن نتجه نحو هؤلاء الأفراد.کما ینبغي أن ترتدي دراساتنا حول العالم العربي طابع الدراسات المستقبلیة و تکون لدینا قدرة تحلیلیة ندرس بها الإستراتجیات و المحاضرات و الحوارات التي تنطلق في هذا المضمار.ولاینبغي أن تقف هذه المؤتمرات و المحاضرات علی حدود الإطراء والثناء علی الماضي التلید والتحسر علی الحاضر المؤسف،و إنّما یجدر بنا تقدیم حلول للخروج من هذا المأزق.و علی أیّة حال لابد أن یراعي حوارنا حول إیان و العرب ثلاثة أمور و هي الماضي،و الحاضر،و المستقبل.و الإکتفاء بالتحصر علی الماضي المجید لا یسمن و لا یغني من جوع؛فما جدوی أن نجتمع وتنحسر علی أمجاد الماضي؛لابد لنا من تقدیم حلول و إستراتجیات للمستقبل و العمل وفق أجندة دقیقة و قابلة للتطبیق لصناعة مستقبل یضاهي الماضي في مجده.

أقول کلمة بشکل عام أنّ ما قامت به منظمة الثقافة و العلاقات الإسلامیة هي مبادرة کبیرة وجدیرة بالثناء ولا ینبغي التردد و التهاون في المضيّ في هذا الأمر بسبب الضعف في المیزانیة أو التحدیات التي تواجها مثل هذه المبادرات، بل یجب علینا إنجاز هذه الأعمال بصورة أکثر تمرکزاً، ودقة، وعلمیة.ولا یجدر بنا أن نکترث بالکمیة، ونحاول إقامة مؤتمرات ضخمة بأيّ نحو کان،بل ینبغي أن نهتم بالنوعیة والتأثیر الذي تترکه هذه المؤتمرات.و في ما یتعلّق بمؤتمر العالم العربي،لا ینبغي أن نحشد الأشخاص بکمیات هائلة لیکون دلیلاً علی نجاحها ونجاعتها.لأنّ العمل الذي یتمّ تحت وطأة الضوضاء و الصخب لن یأتي بالنتائج المرجوّة.لا یجوز أن نحضي بالنوعیة من أجل الکمیة و تقدیم التقاریر و مخرجات المؤتمرات.یجب أن تنجز هذه المبادرات بهدوء وطمأنینة وتتحرک نحو الأمام بتریّث و بشکل متواصل و نقوم بدراسة مخرجات کل مؤتمر و ندوة نقیمها لکي نتوصّل إلی حلول مجدیة وشفافة. و لا یجوز الإکتفاء بتقدیم تقاریر رئیس الوفد.کلا. یجب أن تخضع التقاریر ومخرجات الحوار للتحلیل وإعادة التحلیل ودراسة المستفیضة و هذه مسؤولیة تقع علی عاتق رئیس الحوار والقائمین علیه والذي تطرقنا إلیه سابقاً.