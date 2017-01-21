حكينا يوماً مع حضراتكم عن الأسماء وقلنا أن أسماء الأشخاص ذكوراً وإناثاً تأتي أحياناً مطابقة أو على الأقل قريبة من المسمّى..

فترى رجلاً اسمه عبدالله أو عبدالرحمن وهو أبعد ما يكون عن عبادة الله الخالق المنّان.. وترى آخر اسمه سعد أو سعدون أو سعيد وهو يعيش حياة ملؤها الشقاء والتعاسة والألم.

أما بالنسبة لنصف المجتمع اللطيف والظريف والخفيف اللي هم «الستات».. هات هات.. فترى واحدة اسمها فاتن أو جميلة وهي يا عيني.. غمّض عينك وما تبعّش.. كما قال الشاعر «قلبك مثل وجهك» مثل خطي.. سواد في سواد.

وفي أحيان أخرى يفرح الإنسان السامع عندما يرى التطابق بين الإسم والمسمّى.. فيقول «نعمين» اسم على مسمّى.. وكلنا نشعر بالإرتياح والإنبساط عندما نراجع دائرة حكومية ونلتقي بالموظف اللي اسمو أمين.. ويكون فعلاً أمين.. يعطي معاملتنا لزميلو اللي اسمو مخلص فيخلص في انجازها.. ونلتقي بمراجعة أخرى معنا اسمها إيمان ويكون فعلاً «الإيمان يخرّ من أذيالها» كما يقول أهلنا.

طيّب أحبتي دعونا من معمعة الأسماء هذه وتعالوا الى النجوم.. مش النجوم اللي في السماء.. بل النجوم اللي في الأرض.. اقصد المشاهير.. ومن بينها واحدة مطربة فنانة.. للأسف وكل الأسف أنها من سوريا عرين الأسد وقلعة المقاومة.. وحدة اسمها أصالة..طبعاً تعرفونها لأنكم من بتاع «سهرت الليل، تؤام الروح، قلبي بيرتاحلك، والخ الخ..» مش كده؟!.

نعم أعرف أيها الأحبة أنكم ستقولون أن عند هذه المخلوقة صوت حلو، وش حلو، طلعة، قوام، طول أو عرض، شعر طويل «على الخدود يهفهف ويرجع يطير»..

كل شيء تقولونه أنها عندها بنسبة أو بأخرى يمكن أصدقكم أو أتفق معكم إلا شيء واحد وهو اسمها!! أوعوا تقولوا أن عندها أصالة.. لأنكم بذلك حتنرفزوني وتنرفزوا الأصالة ذاتها.

أتمنى على حضراتكم أن تراجعوا قبل يومين شو قال عن هذه المخلوقة أصالة الفنان الكبير جورج وسّوف.. وأكد القول الذي ذكرته لحضراتكم أصالة ماعندهاش أصالة.. وكشف أن النظام الذي تعاديه الآن هو مَنْ صنع منها فنانة ونجمة وكانت مجرد فتاة كسيحة فقام بإرسالها الى روسيا للعلاج على نفقة الدولة وبعدين؟! صارت فنانة ومشهورة والآن يقولون أنها سياسية كمان.. تتهجم على سوريا قيادة وجيشاً وحضارة.. وتقبض الأموال والأضواء من «الداعمين» ومش بعيد أنها تحلم أن تكون زعيمة للمعارضة السورية.. المعتدلة طبعاً مش الإرهابية.. وبذلك يشعر السوريون ومعهم العرب الشرفاء بصداع جديد.. معارضة ارهابية أم معتدلة؟! وهل أن أصالة ترقص وتغني أم تناضل وتكافح؟!..