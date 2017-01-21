قال الناطق باسم مختبر الطاقة النفاثة الأمريكي ديفيد ساسكي إن الفريق الدولي المتألف من العلماء الروس والأمريكيين بصدد تحديد أهداف البعثة الفضائية الروسية الأمريكية المشتركة «فينيرا- دي»التي سترسل إلى كوكب الزهرة.

في نهاية يناير/ كانون الثاني القادم سيقدم الفريق تقريرا له إلى وكالة «ناسا» ومعهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية.

وحسب سانسكي فإن«ناسا» كانت قد انضمت إلى هذا المشروع منذ 3 أعوام، ثم توقف العمل على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا. أما روسيا فكانت دوما معنية بتواصل بذل الجهود في هذا المسار والعودة إلى دراسة كوكب الزهرة، علما أن أول مسبار روسي كان قد هبط على سطح الزهرة عام 1985.

ويقضي المشروع المشترك بأن تعمل المحطة الفضائية في مدار حول الزهرة خلال 3 أعوام. أما المسبار فسيهبط على سطح الزهرة ليعمل هناك خلال ساعات معدودة فقط.