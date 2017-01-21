أعلنت دائرة العلاقات العامة لمركز إصفهان للعلوم والبحوث أن وفدا من اساتذة جامعة «اسكوده» السويدية زار المركز وبحث سبل التعاون الثنائي بين الطرفين.

وقد تعرف أعضاء الوفد السويدي الذي ضم الدكتور استيفان تنغبلد أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة في جامعة اسكوده والدكتورة سوزان دورس الأستاذة المشاركة بكلية التجارة في الجامعة، تعرفا على الإمكانيات العلمية لمركز إصفهان وما حققه من إنجازات حتى الآن.

كما بحث الطرفان بشأن السبل الكفيلة بعقد دورات تدريبية لإدارة الأعمال.

وزار الوفد السويدي أيضا شركتين معرفيتين في مركز إصفهان للعلوم والبحوث كما زار الواحة العلمية للأطفال والناشئين.

وتم تأسيس جامعة إسكودة عام 1977 ويدرس حاليا فيها أكثر من 10 آلاف شخص.

وتم تأسيس مركز إصفهان للعلوم والبحوث عام 2002 وتنشط في اطار فعالياته نحو 480 شركة معرفية.