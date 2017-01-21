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رقم الخبر: 185356 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 15:36 الاقسام: اجتماعيات  
علاج فعال للتخلص من آلام الالتهابات في أسبوع واحد

علاج فعال للتخلص من آلام الالتهابات في أسبوع واحد

إذا كنت تعاني من التهابات المفاصل، ومللت من استخدام العقاقير المسكنة التي يذهب مفعولها بعد ساعات قليلة لتعود الآلام مرة اخرى.

لا تعلم ما يجب عليك فعله فأنت بحاجة إلى تناول هذا المشروب الذي نصح به الخبراء بموقع «بولد سكاي»، وهو مكون من ماء جوز الهند، ملعقة من بذور الشيا، وملعقة صغيرة زنجبيل، وقليل من مسحوق القرفة والكركم، وكوب من السبانخ وثمرتين موز، وقليل من الكرز.

ويعمل الخليط على تقليل آلام المفاصل وإزالة الالتهابات، بالإضافة إلي قدرته على إزالة السموم من الكبد ويوفر المواد المضادة للأكسدة للجسم، ويحسن المناعة مما يساعد على مقاومة الالتهابات.

ويلعب المشروب دور هام في توفير المغنسيوم والبوتاسيوم للجسم، علاوة على منح الجسم أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تمنع آثار الالتهابات، بالإضافة إلى ذلك يساعد في التخلص من الكرش الذي يسبب مزيد من الآلام للمفاصل، كما يحارب الجذور الحرة التي تزيد من الالتهابات.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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