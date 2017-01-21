تعتبر حديقة الدلافين في برج ميلاد «دولفيناريوم» بالعاصمة طهران أول حديقة غير ساحلية في الشرق الأوسط وأعلاها ارتفاعاً في العالم تقدم عروضا وحركات استعراضية بهلوانية للدلافين على الجمهور والزوار.

وهذا المكان يتمتع بأفضل المعايير الدولية وأكثر المدربين خبرة في العالم في منطقة الشرق الأوسط حيث يحصل الضيوف على فرصة ترفيهية تقدم لهم أروع عروض الدلافين وحيوانات الفقمة وألعاباً بهلوانية مائية كما يستمتعون بمشاهدة هذه المخلوقات الرائعة.

وتوجد الآن أربعة أسود البحر في هذه الحديقة، تم استجلابها من دول اسبانيا وهولندا وأمريكا الجنوبية وتحافظ على الثدييات البحرية باستخدام تقنية محاكاة لمياه المحيط في العاصمة الايرانية طهران.

وتم تدريب هذه المخلوقات على أيدي أفضل المدربين في الشرق الأوسط حيث بإمكان الزوار التقاط صور فوتوغرافية مع هذه الحيوانات.