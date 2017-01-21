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رقم الخبر: 185354 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 15:45 الاقسام: ثقافة وفن  
«انا لا أحب هذا» يفوز بجائزتين من مهرجانين دوليين

«انا لا أحب هذا» يفوز بجائزتين من مهرجانين دوليين

حصل الفيلم الايراني القصير «انا لا أحب هذا» (من اينو دوست ندارم) للمخرج جواد دارايي على جائزتين من مهرجانين دوليين.حيث أهدى مهرجان «wellington» الدولي لأفلام الطلاب بأمريكا الذي اقيم في الثامن من يناير، جائزة أفضل فيلم أجنبى لفيلم «انا لا أحب هذا».

ونال الفيلم أيضا جائزة أفضل فيلم من قسم «حرية التعبير» لمهرجان «CICFF» الدولي لأفلام الأطفال بالهند.

ويقام مهرجان «CICFF» شهريا بكلكتا بمشاركة 20 فيلما والأفلام الفائزة في الدورات الشهرية تتأهل للمنافسة في القسم السنوي للمهرجان.

ويحكي «انا لا أحب هذا» قصة فتاة تعاني من ازدواج بالهوية وتدخل في مشاكل مع والدها بسبب ذلك...

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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