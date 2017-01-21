«انا لا أحب هذا» يفوز بجائزتين من مهرجانين دوليين حصل الفيلم الايراني القصير «انا لا أحب هذا» (من اينو دوست ندارم) للمخرج جواد دارايي على جائزتين من مهرجانين دوليين.حيث أهدى مهرجان «wellington» الدولي لأفلام الطلاب بأمريكا الذي اقيم في الثامن من يناير، جائزة أفضل فيلم أجنبى لفيلم «انا لا أحب هذا».