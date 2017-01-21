أهدى مهرجان «دكا» السينمائي بنسخته الـ 15 في بنغلادش، جوائزه الى الفيلمين السينمائيين «البنت» و«الملاريا».

وكانت حصة «البنت» للمخرج رضا ميركريمي من مجموع جوائز المهرجان، جائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثل التي ذهبت للفنان فرهاد اصلاني بينما حصل «الملاريا» من اخراج برويز شهبازي على جائزة أفضل اخراج.

وشارك في المهرجان 188 فيلما من 67 دولة بالعالم وسجلت إيران في هذا الحدث حضورا فاعلا مقارنة بالدول الأخرى المشاركة فيه.

وانطلقت فعاليات المهرجان في الـ 12 من يناير الجاري واستمرت حتى الـ 20 منه.

و«البنت» ذو مضمون اجتماعي ويروي قصة السيد عزيزي، مدير قسم التصليح والصيانة في مصفاة آبادان (جنوب غرب ايران) للبترول، الذي يحضر لمراسم خطوبة ابنته، وفي خضم التحضير للمراسم تعتزم ابنته الأخرى ستارة السفر الى العاصمة طهران للمشاركة في حفل توديع احدى صديقاتها في الجامعة، الأمر الذي يثير الريبة والشكوك لدى الأب، ما يشكل بداية لبعض الاحداث و...

وشارك في تمثيل ادوار الفيلم: النجم فرهاد اصلاني والنجمتان مريلا زارعي وهدية تهراني وكذلك الفنانة ماهور الوند.

ويروي «الملاريا» قصة شابين يتعرفان على رجل مسكين اثناء تجوالهما في مدينة طهران و يقرران مساعدته في حل مشاكله.

ويشارك في الفيلم كل من: آذرخش فراهاني، وبهرنك علوي، وساعد سهيلي، وبكاه آهنكراني ونازنين بياتي وساغر قناعت وآزاده نامداري.