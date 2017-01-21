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رقم الخبر: 185352 تاريخ النشر: كانون الثاني 21, 2017 الوقت: 15:44 الاقسام: ثقافة وفن  
«التمارض» يمثل ايران في مهرجان «برلين» للأفلام

«التمارض» يمثل ايران في مهرجان «برلين» للأفلام

تأهل الفيلم الايراني القصير «تمارض» للمخرج عبد آبست الى مهرجان «برلين» للأفلام بألمانيا

وسيتنافس فيلم «التمارض» في قسم «فورم» وهو القسم الرئيسي بالمهرجان مع ثلاثة واربعين فيلماً من مختلف بلدان العالم.

ويعنى قسم «فورم» بعرض الافلام الوثائقية والتجريبية ويهتم بصناعة الأفلام لدى فئة الشباب على مستوى العالم.

وتعرض في المهرجان افلام من كل من ألمانيا والأرجنتين والدنمارك وكوريا الجنوبية والمكسيك وأمريكا وتونس وفرانسا وإسبانيا واليابان والهند والصين وجورجيا.

وستقام فعاليات المهرجان اعتباراً من 9 حتى 19 من شهر شباط/فبراير القادم في المانيا، ويتولى رئاسة لجنة تحكيم المهرجان لهذا العام الفنان «بول ورهوفن» الهولندي.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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