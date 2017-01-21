أظهر العلماء أن ارتفاع ضغط الدم لدى المسنين يرتبط به انخفاض خطر إصابتهم بالخرف. وقد نشرت الدراسة في موضوع ضغط الدم ومرض الزهايمر والخرف في مجلة The Journal of the Alzheimer’s Association .

قد اكتشف الأطباء وجود صلة بين الخرف وضغط الدم المرتفع لدى الذين تجاوزت سنهم 80 عاما ، وأثبتوا أن مخاطر الإصابة بالخرف تنخفض عند بلوغ سن الـ90 عاما.

توصل العلماء إلى مثل هذه الاستنتاجات من خلال مشاهدة 559 شخصا، وكل منهم قد تجاوز الـ 90 عاما ، وقد اكتشف الخرف في أثناء الدراسة لدى 40% منهم.

وفي الوقت نفسه، يقل عدد المصابين بالخرف بنسبة 42% بين أولئك الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع ، وذلك مقارنة بالمسنين الذين لم يسجل لديهم ارتفاع في ضغط الدم.

أما المسنون المصابون بضغط الدم المرتفع الذين تجاوزوا سن الـ90 عاما فتقل إصابتهم بالخرف بـنسبة 63%.

وقالت إحدى المشاركات في الدراسة (ماريا كاريليو) إن الدراسات الأخيرة تدل على أن خطر الإصابة بالخرف يمكن أن يتغير على مدى عمر الإنسان.

ويعود سبب انخفاض خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر لدى المسنين المصابين بضغط الدم المرتفع إلى زيادة قوة تيار الدم في دماغ الإنسان مع ارتفاع ضغط دمه.