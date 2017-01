الأطباء يكتشفون وجود صلة بين الخرف وضغط الدم المرتفع أظهر العلماء أن ارتفاع ضغط الدم لدى المسنين يرتبط به انخفاض خطر إصابتهم بالخرف. وقد نشرت الدراسة في موضوع ضغط الدم ومرض الزهايمر والخرف في مجلة The Journal of the Alzheimer’s Association .