تواصل فرق الاغاثة والانقاذ والاطفاء، عمليات ازالة انقاض مبنى "بلاسكو" التجاري بطهران الذي اشتعلت النيران فيه وانهار ظهر الخميس، وكذلك البحث عن احياء محتملين رغم ضآلة ذلك.

وبعد مضي اكثر من 53 ساعة على وقوع حادث انهيار مبنى "بلاسكو" تمت لغاية الان ازالة مئات الاطنان من الانقاض من موقع المبنى المنهار.

وقال "كياني" مسؤول العمليات الميدانية، ان 50 بالمائة من عملية ازالة الانقاض قد انجزت لغاية الان وسيتم انجاز العمل حتى نهاية الاسبوع.

ووفقا لاحدث احصائيات منظمة الطوارئ بطهران فقد بلغ عدد الجرحى في الحادث 119 شخصا، تم نقل 37 منهم الى المستشفى مازال 4 منهم راقدين فيها وعولج 82 شخصا اخر في مكان الحادث.

وصرح المتحدث باسم منظمة الاطفاء جلال ملكي بان 3 من رجال الاطفاء قد تأكد استشهادهم لغاية الآن حيث تم انتشال جثة اثنين منهم من تحت الانقاض فيما استشهد الثالث في المستشفى.

واعلن بان ما لا يقل عن 25 شخصا بقوا تحت الانقاض من ضمنهم 16 من رجال الاطفاء، ومازالت عملية البحث عنهم جارية.

يذكر ان النيران اندلعت نحو الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش) من يوم اول امس الخميس في الطوابق العليا لمجمع او مبنى "بلاسكو" التجاري القديم والمعروف الواقع وسط العاصمة طهران، وبعد 3،5 ساعة اي نحو 11،5 صباحا انهار المبنى فجأة.